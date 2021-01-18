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На скамье подсудимых после участия в играх на Forex
Источник материала: БTВ Могилеве заведующая ювелирным магазином оказалась на скамье подсудимых после участия в играх на Forex. Фемида вынесла вердикт. В итоге даму признали виновной в особо крупном хищении и служебном подлоге. Дело в том, что сотрудница торговой точки проводила некие нехитрые манипуляции, в результате которых в кассе недосчитались более 40 тысяч рублей. Но эти деньги женщине нужны были якобы для того, чтобы вывести свой выигрыш из виртуальной сети. Однако вместо дохода появились растраты - возмещение ущерба, да еще и судебный процесс. Подробности в материале Карины Пашковой.
На скамью подсудимых заведующая одним из ювелирных магазинов в Могилеве попала после того, как из кассы торговой точки пропала крупная сумма. Недостаток более чем в 40 тысяч рублей обнаружили в ходе инвентаризации. Начались разбирательства. Тогда и стало известно, что к делу может иметь отношение заведующая магазином. Вердикт Фемиды был озвучен в суде Ленинского района Могилева.
Дама играла на торговой бирже с 2016 по 2017 годТогда ей удалось выиграть 3 тысячи долларов, но вывести деньги оказалось не так просто. А весной 2020 года на женщину вышел якобы некий представитель и предложил помощь в получении выигрыша. Но для этого ей нужно было зачислить определенную сумму. Часть денег у дамы была, остаток она решила позаимствовать в кассе магазина. В итоге недостаток в кассе был раскрыт в июле 2020 года. Стоит отметить, что свою вину женщина признала и ущерб возместила. Приговор в законную силу пока не вступил, и у сторон есть время на его обжалование.
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В Могилеве заведующая ювелирным магазином оказалась на скамье подсудимых после участия в играх на Forex. Фемида вынесла вердикт. В итоге даму признали виновной в...
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