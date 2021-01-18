ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На скамье подсудимых после участия в играх на Forex

18.01.2021 18:43 — Разное | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Могилеве заведующая ювелирным магазином оказалась на скамье подсудимых после участия в играх на Forex. Фемида вынесла вердикт. В итоге даму признали виновной в особо крупном хищении и служебном подлоге. Дело в том, что сотрудница торговой точки проводила некие нехитрые манипуляции, в результате которых в кассе недосчитались более 40 тысяч рублей. Но эти деньги женщине нужны были якобы для того, чтобы вывести свой выигрыш из виртуальной сети. Однако вместо дохода появились растраты - возмещение ущерба, да еще и судебный процесс. Подробности в материале Карины Пашковой.

На скамью подсудимых заведующая одним из ювелирных магазинов в Могилеве попала после  того, как из кассы торговой точки пропала крупная сумма. Недостаток более чем в 40 тысяч рублей обнаружили в ходе инвентаризации. Начались разбирательства. Тогда и стало известно, что к делу может иметь отношение заведующая магазином. Вердикт Фемиды был озвучен в суде Ленинского района Могилева.

Дама играла на торговой бирже с 2016 по 2017 год

Тогда ей удалось выиграть 3 тысячи долларов, но вывести деньги оказалось не так просто. А весной 2020 года на женщину вышел якобы некий представитель и предложил помощь в получении выигрыша. Но для этого ей нужно было зачислить определенную сумму. Часть денег у дамы была, остаток она решила позаимствовать в кассе магазина. В итоге недостаток в кассе был раскрыт в июле 2020 года. Стоит отметить, что свою вину женщина признала и ущерб возместила. Приговор в законную силу пока не вступил, и у сторон есть время на его обжалование. 

 
Теги: Могилев
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Могилеве заведующая ювелирным магазином оказалась на скамье подсудимых после участия в играх на Forex. Фемида вынесла вердикт. В итоге даму признали виновной в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Волочкова в большом интервью рассказала о гей-скандалах в балете
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by