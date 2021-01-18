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На 400 тысяч рублей нагрелся замдиректора одного из предприятий Гродно

18.01.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

Подробности крупного хищения озвучили сегодня в СК. Выяснилось, что 32-летний управленец на протяжении двух лет занимался хозяйственными вопросами. К примеру, от имени организации получал электрооборудование и продавал его частникам уже за наличные. Посредником выступал его знакомый, однако о серой схеме ничего не знал, заверяют следователи. Он просто размещал объявления о продаже товара в интернете и собирал клиентскую базу, эти данные передавал обвиняемому. Тот в свою очередь от имени предприятия делал заказы на необходимое электрооборудование. Таким способом общий ущерб конторе составил более 400 тысяч рублей. Его действия квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. На дачный дом и автомобиль мужчины наложен арест. Вскоре материалы дела планируется рассмотреть в суде.
 
 
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Подробности крупного хищения озвучили сегодня в СК. Выяснилось, что 32-летний управленец на протяжении двух лет занимался хозяйственными вопросами. К примеру, от...
 
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