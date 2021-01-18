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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На 400 тысяч рублей нагрелся замдиректора одного из предприятий Гродно Подробности крупного хищения озвучили сегодня в СК. Выяснилось, что 32-летний управленец на протяжении двух лет занимался хозяйственными вопросами. К примеру, от...

Подробности крупного хищения озвучили сегодня в СК. Выяснилось, что 32-летний управленец на протяжении двух лет занимался хозяйственными вопросами. К примеру, от имени организации получал электрооборудование и продавал его частникам уже за наличные. Посредником выступал его знакомый, однако о серой схеме ничего не знал, заверяют следователи. Он просто размещал объявления о продаже товара в интернете и собирал клиентскую базу, эти данные передавал обвиняемому. Тот в свою очередь от имени предприятия делал заказы на необходимое электрооборудование. Таким способом общий ущерб конторе составил более 400 тысяч рублей. Его действия квалифицированы как хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в особо крупном размере. На дачный дом и автомобиль мужчины наложен арест. Вскоре материалы дела планируется рассмотреть в суде.