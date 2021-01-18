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Гродненские пограничники снова нашли подозрительные вложения в автовозах

18.01.2021 18:43 — Разное | БT  
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Источник материала: БT

55 патронов различной маркировки и две упаковки с марихуаной. Гродненские пограничники снова нашли подозрительные вложения в автовозах.  Очередной случай произошел на границе с Литвой.  В пункт пропуска "Привалка" въехал грузовик, на прицепе-лафете которого находились 8 легковых авто. А в багажнике Jeep еще  боеприпасы и наркотики. Забыл прежний хозяин или подарок будущему? Это выяснят специалисты.  Но отметим, что такие истории случаются регулярно. Все перемещаемые на автовозах машины были приобретены на аукционах в Европе, США или Канады. Караван шел транзитом через Беларусь в Украину.  По обоим фактам назначен ряд экспертиз, по результатам которых будет дана правовая оценка. 

 
 
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55 патронов различной маркировки и две упаковки с марихуаной. Гродненские пограничники снова нашли подозрительные вложения в автовозах.  Очередной случай...
 
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