Лукашенко проиграл: В Беларуси не будут проводить чемпионат мира по хоккею

Источник материала: KYKY

Сегодня состоялся совет международной федерации хоккея (IIHF), на котором принимали окончательное решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске. Итог: несмотря на долгие уговоры беларуской «власти» и «теплый» визит Рене Фазеля в Минск, IIHF решила не проводить ЧМ в Беларуси. Где пройдут игры первенства, пока неизвестно.

Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола. Бренд Nivea пообещал не спонсировать ЧМ-2021, если его решат проводить в Беларуси. Как и швейцарский производитель часов Tissot, и бренд Liqui Moly. А также автоконцерн «Шкода», главный партнер чемпионата мира по хоккею.