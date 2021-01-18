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Лукашенко проиграл: В Беларуси не будут проводить чемпионат мира по хоккею

18.01.2021 18:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня состоялся совет международной федерации хоккея (IIHF), на котором принимали окончательное решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске. Итог: несмотря на долгие уговоры беларуской «власти» и  «теплый» визит Рене Фазеля в Минск, IIHF решила не проводить ЧМ в Беларуси. Где пройдут игры первенства, пока неизвестно. 

Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола. Бренд Nivea пообещал не спонсировать ЧМ-2021, если его решат проводить в Беларуси. Как и  швейцарский производитель часов Tissot, и бренд Liqui Moly. А также автоконцерн «Шкода», главный партнер чемпионата мира по хоккею. 

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня состоялся совет международной федерации хоккея (IIHF), на котором принимали окончательное решение о проведении чемпионата мира по хоккею в Минске. Итог:...
 
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