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Советы для тех, кто страдает от резкой смены погоды
Источник материала: Tut.by
В Беларуси, по
Заведующий лабораторией артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент Ольга Павлова дала рекомендации о том, как пережить такие погодные «перепады».
Чем опасны низкие температуры
Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами вегетативной нервной системы, могут быть чувствительны к перемене погоды.
В условиях низких температур у гипертоников может усиливаться сосудистый спазм и повышаться артериальное давление. В этот период необходимо увеличить дозу антигипертензивных лекарственных средств, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.
Воздействие холода у пациентов с вазоспастической стенокардией может провоцировать приступы болей за грудиной, поэтому им не рекомендуется длительно находиться на открытом воздухе и следует всегда иметь с собой нитроглицерин.
Что делать при перепадах давления
Повышенное атмосферное давление сопровождается сухой безоблачной погодой, и ухудшение самочувствия происходит чаще у гипертоников. Пациенты жалуются на эпизоды резкого повышения артериального давления, шум в ушах, частое сердцебиение, болевые ощущения в области сердца, повышение тревожности. В этих условиях рекомендовано обязательно принимать таблетки для снижения артериального давления и успокоительные средства. Если такие меры не принесут облегчения, необходимо обратиться к врачу. При этом может потребоваться интенсификация антигипертензивной терапии — увеличение количества и дозы лекарственных средств.
При понижении атмосферного давления, что сопровождается большим количеством осадков и хмурой погодой, у людей с обычно пониженным артериальным давлением может отмечаться ухудшение самочувствия. При этом они испытывают слабость, головокружение, тошноту и снижение работоспособности. В таких случаях гипотоникам можно выпить теплый крепкий чай с сахаром, а также рекомендовано принимать адаптогены — элеутерококк, лимонник, родиола розовая, астрагал, женьшень, шиповник в виде чая или экстракта в первой половине дня в 1−2 приема. Стойкий положительный эффект появляется как правило через 15−30 дней. Следует помнить, что они могут вызывать повышение артериального давления и учащение сердцебиение, поэтому необходимо заранее проконсультироваться с врачом. Такие продукты как укроп, чеснок, облепиха, имбирь, мед также обладают адаптогенными свойствами.
Для того чтобы адаптировать организм к погодным условиям, надо:
Необходимо обратить внимание и на питание:
Если в дни повышенной метеоактивности вы вдруг почувствуете покалывание и онемение конечностей, боли в груди, отдающие в руку или лопатку, трудности в произношении слов и спутанность сознания — как можно скорее обратитесь к врачу! Это может свидетельствовать о развитии более серьезных и опасных для жизни состояний.
Советы для тех, кто страдает от резкой смены погоды
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В Беларуси, по предварительным прогнозам, после непривычно морозной погоды ожидается резкий перепад температуры воздуха и атмосферного давления.
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