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Советы для тех, кто страдает от резкой смены погоды

18.01.2021 18:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Беларуси, по предварительным прогнозам, после непривычно морозной погоды ожидается резкий перепад температуры воздуха и атмосферного давления.
Из-за этого пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с пониженным артериальным давлением и астеновегетативными симптомами могут почувствовать ухудшение самочувствия, напоминает Минздрав.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Заведующий лабораторией артериальной гипертонии РНПЦ «Кардиология», кандидат медицинских наук, доцент Ольга Павлова дала рекомендации о том, как пережить такие погодные «перепады».

Чем опасны низкие температуры

Люди, страдающие сердечно-сосудистыми заболеваниями и расстройствами вегетативной нервной системы, могут быть чувствительны к перемене погоды. 

В условиях низких температур у гипертоников может усиливаться сосудистый спазм и повышаться артериальное давление. В этот период необходимо увеличить дозу антигипертензивных лекарственных средств, предварительно посоветовавшись с лечащим врачом.

Воздействие холода у пациентов с вазоспастической стенокардией может провоцировать приступы болей за грудиной, поэтому им не рекомендуется длительно находиться на открытом воздухе и следует всегда иметь с собой нитроглицерин. 

Что делать при перепадах давления

Повышенное атмосферное давление сопровождается сухой безоблачной погодой, и ухудшение самочувствия происходит чаще у гипертоников. Пациенты жалуются на эпизоды резкого повышения артериального давления, шум в ушах, частое сердцебиение, болевые ощущения в области сердца, повышение тревожности. В этих условиях рекомендовано обязательно принимать таблетки для снижения артериального давления и успокоительные средства. Если такие меры не принесут облегчения, необходимо обратиться к врачу. При этом может потребоваться интенсификация антигипертензивной терапии — увеличение количества и дозы лекарственных средств.

При понижении атмосферного давления, что сопровождается большим количеством осадков и хмурой погодой, у людей с обычно пониженным артериальным давлением может отмечаться ухудшение самочувствия. При этом они испытывают слабость, головокружение, тошноту и снижение работоспособности. В таких случаях гипотоникам можно выпить теплый крепкий чай с сахаром, а также рекомендовано принимать адаптогены — элеутерококк, лимонник, родиола розовая, астрагал, женьшень, шиповник в виде чая или экстракта в первой половине дня в 1−2 приема. Стойкий положительный эффект появляется как правило через 15−30 дней. Следует помнить, что они могут вызывать повышение артериального давления и учащение сердцебиение, поэтому необходимо заранее проконсультироваться с врачом. Такие продукты как укроп, чеснок, облепиха, имбирь, мед также обладают адаптогенными свойствами.


Фото:Сергей Балай, TUT.BY

Для того чтобы адаптировать организм к погодным условиям, надо:

  • больше бывать на свежем воздухе,
  • чаще проветривать рабочие и жилые помещения.
  • следует уменьшить физическую нагрузку,
  • не носить тяжелые сумки,
  • не затевать стирку или уборку квартиры,
  • избегать наклонов и приседаний, они оказывают дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

Необходимо обратить внимание и на питание:

  • ограничьте мясные, жирные и мучные блюда, отдайте предпочтение простокваше, кефиру, творогу, рыбе, а также овощам и фруктам.
  • пейте свежеприготовленные соки и морсы. И ни капли алкоголя, который провоцирует чрезмерную активацию симпатического отдела вегетативной нервной системы, тем самым усиливая сосудистый спазм, склонность к стенокардии, гипертоническим кризам и аритмиям со всеми вытекающими последствиями.

Фото: Катерина Гордеева, TUT.BY

Если в дни повышенной метеоактивности вы вдруг почувствуете покалывание и онемение конечностей, боли в груди, отдающие в руку или лопатку, трудности в произношении слов и спутанность сознания — как можно скорее обратитесь к врачу! Это может свидетельствовать о развитии более серьезных и опасных для жизни состояний.

Советы для тех, кто страдает от резкой смены погоды

  • умеренные физические нагрузки как минимум 30 минут в день. Помните, что отсутствие необходимого уровня физической активности провоцирует ухудшение самочувствия при перепадах атмосферного давления.
  • ежедневная дыхательная гимнастика. Особенно важно обратить внимание на соотношение вдоха и выдоха — выдох должен быть длиннее вдоха в 2 раза, что способствует нормализации баланса симпатического и парасимпатического отделов вегетативной нервной системы.
  •  занятия йогой, медитационные техники, методики мышечного расслабления.
  • контрастный душ у гипотоников хорошо влияет на все системы организма. Принимайте его после зарядки для наилучшего эффекта.
  • у пациентов со спастической реакцией сосудов на холод рекомендованы отвлекающие процедуры — теплые ванны для ног, гимнастика.
  •  питание частое, лучше пусть это будет легкая пища. Пейте больше воды и натуральных овощных, фруктовых соков. Старайтесь употреблять продукты, содержащие больше калия, магния, кальция, цинка, витаминов С и Д.
  • пациентам с артериальной гипертензией во время резких перепадов погоды нужно обязательно ограничить употребление соли.
  • постарайтесь пораньше ложиться спать. Полноценный сон позволит вашему организму отдохнуть и восстановить силы.

 
 
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В Беларуси, по предварительным прогнозам, после непривычно морозной погоды ожидается резкий перепад температуры воздуха и атмосферного давления.
 
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