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IIHF лишила Беларусь права проведения чемпионата мира по хоккею

18.01.2021 18:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня члены Совета IIHF (Международной федерации хоккея) приняли окончательное решение по поводу переноса чемпионата мира 2021 года из Беларуси, сообщает ТАСС.


Фото: Reuters

В понедельник состоялось заседание совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященное этому вопросу.

«Матчи чемпионата мира будут перенесены из Минска», — сказал собеседник ТАСС, не уточнив, где пройдут игры первенства.

Напомним, турнир должен был пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году. При этом Латвия еще в сентябре отказалась принимать чемпионат вместе с Беларусью. Против этого также выступал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

В конце ноября IIHF заслушала доклад экспертной комиссии. Федерацию беспокоили два момента:

1. Безопасность участников и болельщиков.

2. Скептицизм по поводу официальных сообщений о количестве случаев заражения вирусом с сентября 2020 года и масштабах государственных мер, принимаемых для подавления пандемии.

В ноябре платформа «Голос» провела опрос, по итогам которого 90 процентов белорусов высказались против проведения чемпионата в Минске.

11 января Рене Фазель прилетел в Беларусь, где встретился с Александром Лукашенко. После этого состоялась видеоконференция Совета IIHF. По словам Куммолы, Фазель смог договориться с Лукашенко лишь по малозначительным моментам, поэтому проведение турнира в Беларуси маловероятно. Вскоре президент IIHF также заявил, что провести чемпионат в Минске будет очень сложно.

В конце прошлой недели компании Skoda, Nivea и Liqui Moly отказались спонсировать турнир, если он пройдет в Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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