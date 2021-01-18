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«Строил для мамы». Под Минском за 55 тысяч долларов продается коттедж. Однокомнатный

18.01.2021 18:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В 15 километрах от Минска по Гродненской трассе продается новый коттедж со всеми коммуникациями всего за 55 тысяч долларов. И никакого подвоха здесь нет: дом-то не только одноэтажный, но и однокомнатный, пишет realt.by.


Фото: Realt.by

Агрогородок Новоселье находится в 15 километрах от Минска, рядом с Гродненской трассой. В объявлении говорится, что площадь дома 76,5 м², он без внутренней отделки, размер участка — 15 соток.

Больше всего он похож на гостевой домик, который обычно строят рядом с основным коттеджем. Но агент по операциям с недвижимостью АН «7 Этажей» заверила, что это и есть основной дом.

Оказалось, что собственник строил его для своей мамы. Сам он с семьей живет неподалеку, поэтому хотел перевезти маму поближе к себе. При строительстве был выбран максимально удобный «польский проект» однокомнатного дома, чтобы была меньшей «коммуналка». Но обстоятельства сложились так, что мама не может переехать, и дом выставлен на продажу.


Планировка дома подразумевает одну жилую комнату площадью 8,2 кв. м и большую гостиную, совмещенную с кухней площадью 22,9 «квадрата». Из гостиной также есть выход на террасу. В доме можно сделать совмещенный санузел, и за счет этого освободится место под небольшую гардеробную прямо у входа.

В объявлении указано, что фундамент ленточный с монолитной плитой, стены — из блока (400 мм), утеплитель — пенопропилен (50 мм). Крыша — композитная черепица графитового цвета. Все коммуникации подведены к дому.


По стоимости дом сопоставим с ценами на двухкомнатные квартиры в агрогородке. Но не стоит забывать, что владения не ограничиваются 76,5 «квадрата»: ценность представляет еще и участок в 15 соток. Из-за близости к столице и наличия хорошей инфраструктуры начальная стоимость участков на аукционе — от 22 тысяч рублей. Так что можно сказать, что цена в объявлении вполне оправданная. Осталось теперь найти покупателя, которого устроит размер дома.

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Теги: Минск
 
 
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