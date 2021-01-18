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Как выглядеть достойно, если у тебя типаж «мимимишки». Объясняет имидж-эксперт на примере Азаренка

18.01.2021 19:05 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

«Мамин бродяга, папин симпатяга» — как построить грамотный имидж мужчинам с «детским» типом внешности. Екатерина Гордеева раскрывает секреты мужских типажей на примере известного телеведущего Григория Азаренка.

Всякий, кто считает, что критериев красоты не бывает, ошибается. Действительно, красота — понятие широкое, и порой нам бывает сложно описать словами, почему один человек привлекателен, а другой нет. При этом, если не загружать мозг лишними вопросами, мы без труда протипируем людей по группам: «красивый», «миловидный» и «отталкивающий».

Это «бездумное» типирование окажется самым честным, потому что решение приняли не вы — продвинутая бодипозитивная и эйджинг-толерантная личность, а ваши инстинкты. На то, чтобы отнести человека в одну из групп, мозгу понадобятся доли секунды — и за образом крепко закрепится ярлык, сменить который часто бывает титанически сложно.

Всякий, кто считает, что красотой можно пренебречь, ошибается. Как любой прокачанный ресурс, красота дает превосходство во всех сферах жизни, и это нужно иметь в виду, если вы планируете хоть изредка взаимодействовать с социумом.

К счастью, быть красивым не так уж сложно. Зачастую, чтобы попасть в «миловидные» достаточно соответствовать одному критерию; чтобы считаться «красавчиком», желательно попасть в оба:

  • ментальное и физическое здоровье. Людей отталкивает все болезненное — срабатывает инстинкт: «нужно избегать болезней и повышенной ответственности за больного партнера, из-за которой моя безопасность или безопасность будущего потомства может оказаться под ударом». Поэтому так важно следить за осанкой, состоянием кожи и общим тонусом — это сигнализирует людям, что вы здоровы;
  • гармония. Большая часть людей не осознает, что удовольствие от созерцания человека редко связано с правильностью черт лица. Гармония — это баланс между габитарными данными (внешностью) и подачей (стилем).

Восторг вызывает образ, который выглядит естественной и слаженной системой, где всё гармонично: голос соответствует внешности, одежда — характеру. Если в образе гармонии нет — появляется ощущение двойного дна, будто человек надел маску и пытается выдать себя за другого. Это пугает и отталкивает.

Часто проблемы с гармонией начинаются, когда человек неадекватно воспринимает себя или свои габариты. Например, резко поправился, но по привычке носит обтягивающую одежду и говорит высоким или слишком тонким голосом. Или не может принять свой возраст и в сорок остается «вечным подростком», который никак не расстанется с майкой «Титаник».

Сложнее, когда отсутствие гармонии — следствие потери внутренних опор. В поисках дополнительных ресурсов человек натягивает маску, которая то и дело сползает.

«Васе этот образ помог достичь желаемого результата, значит и мне поможет», — думает бедолага. Но нет. Вася — брутальный плечистый мужик ростом под два метра, а ты — мамина радость: мимишный и совсем не опасный. Поэтому инструменты имиджа для одних и тех же целей у вас будут разные. И если бруталам тяжело транслировать мягкость, мимишкам с трудом даются образы «серьезных людей».

Как построить гармоничный образ, если очень нужно быть серьёзным и профессиональным, а ты — юноша с «детским» типажом, рассмотрим на примере ведущего-орденоносца Григория Азаренка.

Babyface или «детский» типаж

Элайджа Вуд — представитель Babyface. Для людей «детского» типа характерны следующие признаки: коренастая фигура, неканоническая пропорция (низ туловища короче верха), акцентная часть лица — щеки, выразительные глаза, неровный румянец

Типаж влияет на то, какие характеристики, определяющие вашу компетентность и стиль межличностных отношений, подсознательно приписывают вам люди. Этот список можно расширить или скорректировать, если грамотно распорядиться своими данными.

У каждого типажа есть свои плюсы и минусы. Так, люди с «детским» типажом легче уходят от ответственности и избегают наказаний. Они быстрее продвигаются по карьерной лестнице и чаще получают помощь от посторонних людей.

С другой стороны, мужчинам-политикам и топ-руководителям детская миловидность во вред: таких людей часто считают слабохарактерными и менее компетентными. Люди с «детским» типом это понимают и бросают все силы и время, чтобы убедить людей в обратном.

Григорий Азаренок, бесспорно, самый известный представитель типажа Babyface на современном белорусском телевидении. Как и многие «братья по типажу», он совершает самую распространенную ошибку: игнорирует свою фактуру.

Верный для Babyface способ потерять гармонию и запороть работу над имиджем на старте — уйти в отрицание и делать вид, что кругленькие щечки, пухлые пальцы и неканоническая пропорция фигуры вообще не имеют к ним никакого отношения.

Допускающие эту ошибку мужчины нередко пытаются нарядиться в мачо или бруталов. И не понимают, почему в строгом костюме (или военной форме) они выглядят то как школьники на линейке, то как свидетели на сельской свадьбе образца нулевых. Ответ прост: этому типажу не идут ни классические костюмы, ни форменная одежда.

Но давайте разберем по порядку:


Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ / Григорий Юрьевич в форме мало похож на бравого солдата, хотя служил в армии и имеет звание ефрейтора

Ошибка первая: заигрывать с маскулинностью и скрывать щеки за бородой

Растительность на лице — хороший способ продемонстрировать успешно пройденный период пубертата. И правда, легкая небритость может добавить возраста и солидности. Однако для «детского» типа важно следить за состоянием бороды. Дело в том, что у представителей типажа «смазан» переход от челюстной кости к шее, а борода лишь подчеркивает эту особенность.

Из-за бороды может показаться, что шеи у человека практически нет. А рубашки с классической (тем более с высокой) стойкой только усугубляют положение. Азаренку удалось совместить сразу два промаха — подобрать неподходящую рубашку и отрастить лишнюю растительность. В итоге шея «потерялась», а лицо кажется более грузным.


Скриншот передачи «Тайные пружины политики» (телеканал СТВ), размещенный на ресурсе lenta.ru / Легкая щетина — шея на месте

Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ / Борода и классическая стойка — шеи нет

Совет: шея — важный элемент для визуального восприятия пропорций. Увы, мужчинам «детского» типа бывает сложно подобрать идеальную рубашку: то стойка слишком высокая, то воротник слишком громоздкий. Поэтому идеальным вариантом станут сшитые под вас сорочки или отказ от таковых в пользу однотонных футболок или тонких свитеров.

Ошибка вторая: носить классические костюмы

Чем сложнее фактура (а в случае, если у взрослого мужчины «детский» тип, ситуация и впрямь будет непростой), тем сложнее должна быть одежда. Речь идет не о замысловатом миксе фактур или футуристичных вещах. Нет. И в консервативном стиле можно найти небанальные решения.

Сочетание детских черт и «взрослого» костюма дает ощущение, будто одежда взята из чужого гардероба. «Отец в этом пиджаке женился, а я пойду в нем на выпускной» — история про несоответствие. Чтобы не выглядеть в классическом костюме как инородное тело, нужно немного «оживить» его крой.

Например, изменить форму лацкана или выбрать более современную модель с заметной деталировкой — отстрочкой и яркой подкладкой. (Для справки: подкладка решает, она видна в динамике и именно по ней легче всего определить стоимость всего костюма.)


Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ / Для пропорций Григория пиджак слишком короткий, а галстук — узкий

Кстати, с задачей выбора костюмов виртуозно справляется российский ведущий и представитель «детского» типажа Илья Соболев. Обратите внимание, как гармонично он смотрится в этом пиджаке.

Совет: найдите в социальных сетях хорошо одетых знаменитостей со схожим типажом внешности. Их стиль, скорее всего, результат работы профессионалов, а значит, копируя их комплекты, вам будет сложнее ошибиться. Со временем вы поймете, что из этого идет конкретно вам, и сможете легче выбирать нужную одежду.

Ошибка третья: экспериментировать с правилами элегантности

Если по какой-то причине вы убедили себя, что костюм классического кроя — именно то, что вам нужно, потрудитесь следить за тем, чтобы он сидел идеально. В случае с «детским» типажом нюансы посадки особенно заметны:

коренастая фигура требует прямых, а не зауженных брюк — плотная ткань натягивается под коленом, визуально делая нижнюю часть туловища плотнее;

внизу брюк должна быть легкая складка, а не настоящая гармошка. Неканоническая пропорция, где нижняя часть короче верхней, еще больше утрируется — и фигура становится комичной;

пиджак должен сидеть с легким запасом свободного пространства, а не натягиваться на животе в районе пуговиц. Милый круглый животик оценит ваша бабуля. С остальными придется сложнее;

ботинки должны сочетаться с цветом костюма. Это правило актуально для всех типажей и обязательно для медийных лиц — по телевизору и без этого можно увидеть много пугающего контента.


Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ

Совет: перед покупкой костюма просмотрите статьи стилистов, проиллюстрированные наглядными картинками. Так выбрать идеальную тройку будет легче.

Ошибка четвертая: непоставленная речь

Мы уже знаем, что имидж состоит не только из внешних характеристик. Важными составляющими успешного образа являются также воспитанность и умение грамотно доносить свои мысли.

В прошлом пункте я не зря затронула тему инфантильности. Инфантильность и «детскость» в имидже — родственные понятия (латинское слово infantilis переводится как «детский»).

Опасность состоит в том, что инфантильность в образе подсознательно считывается как незрелость в психоэмоциональном развитии. Большинство людей знает, что поведение инфантильного человека всегда эгоцентричное: такие люди — сложные собеседники, предпочитающие диалогу монолог. Они нередко бывают капризны и несдержанны. Конечно, наш мозг дает команду избегать с ними близких контактов. Поэтому чем «моложе» внешность, тем большим тактом и обаянием должен обладать человек, чтобы не нарваться на ярлык инфантила.

Григорию Юрьевичу, вероятно, только предстоит открыть для себя удивительный мир хороших манер. В этом видео наглядно видно, как тяжело приходится собеседнику: ему едва удается вставить слово.

Сбивчивая речь добавляет масла в огонь. Умение подбирать слова и жонглировать интонациями — ключевое оружие «детского» типа в борьбе за «взрослость». Благодаря грамотной речи можно с легкостью добавить себе очков в профессиональной области и продемонстрировать лидерские качества. Крайне важно не упускать из виду интонации: не сваливаться в излишнюю эмоциональность и не переходить на фальцет.

Совет: запишите произвольную часть бытового диалога на диктофон. Прослушивая запись, вы поймете, какие слова-паразиты проскальзывают чаще всего, где мелькают ненужные паузы, в каких моментах ваш тембр становится неприятным. Это знание — половина успеха. Несложные упражнения, которые можно найти на ютьюбе, помогут исправить ситуацию.

На чем сделать акцент при построении имиджа

Часто людей с прокачанным имиджем воспринимают как баловней судьбы: мол, им просто повезло с генами, они обладают врожденным художественным вкусом или аристократичностью. На самом деле они проделали работу над собой и увидели свои сильные стороны.

У «детского» типа такие, разумеется, тоже есть. Например:

  • мужчинам с Babyface удивительным образом идет стилизованная этника. Только представьте Азаренка в льняном пиджаке. А в грубой хлопковой рубашке? Лучше? Гораздо;
  • восточным мужчинам пойдут рубашки со стойкой, повторяющие элементы кроя национального костюма;
  • «детскому» типу идут кардиганы, закрывающие бедра, и «скучные» свитеры. В конце новогодних праздников можно смело отправляться по магазинам — «ваши» вещи точно не разобрали во время предпраздничного ажиотажа, да и купите вы их сейчас с хорошей скидкой;
  • спортивный стиль смотрится хорошо даже в солидном возрасте. Джинсы, ветровки и модные кроссовки будут смотреться гармонично и с сединой.

Конечным результатом работы над имиджем станет отнюдь не красивая картинка хорошо одетого человека. Имидж дает то, что нельзя увидеть, но можно почувствовать: харизму. Начните с простого — внимательно посмотрите на себя в зеркало.

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

 
 
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«Мамин бродяга, папин симпатяга» - как построить грамотный имидж мужчинам с «детским» типом внешности. Екатерина Гордеева раскрывает секреты мужских типажей на...
 
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