Как выглядеть достойно, если у тебя типаж «мимимишки». Объясняет имидж-эксперт на примере Азаренка

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«Мамин бродяга, папин симпатяга» — как построить грамотный имидж мужчинам с «детским» типом внешности. Екатерина Гордеева раскрывает секреты мужских типажей на примере известного телеведущего Григория Азаренка.



Екатерина Гордеева Специалист по стратегическому имиджу

Всякий, кто считает, что критериев красоты не бывает, ошибается. Действительно, красота — понятие широкое, и порой нам бывает сложно описать словами, почему один человек привлекателен, а другой нет. При этом, если не загружать мозг лишними вопросами, мы без труда протипируем людей по группам: «красивый», «миловидный» и «отталкивающий».

Это «бездумное» типирование окажется самым честным, потому что решение приняли не вы — продвинутая бодипозитивная и эйджинг-толерантная личность, а ваши инстинкты. На то, чтобы отнести человека в одну из групп, мозгу понадобятся доли секунды — и за образом крепко закрепится ярлык, сменить который часто бывает титанически сложно.

Всякий, кто считает, что красотой можно пренебречь, ошибается. Как любой прокачанный ресурс, красота дает превосходство во всех сферах жизни, и это нужно иметь в виду, если вы планируете хоть изредка взаимодействовать с социумом.

К счастью, быть красивым не так уж сложно. Зачастую, чтобы попасть в «миловидные» достаточно соответствовать одному критерию; чтобы считаться «красавчиком», желательно попасть в оба:

ментальное и физическое здоровье. Людей отталкивает все болезненное — срабатывает инстинкт: «нужно избегать болезней и повышенной ответственности за больного партнера, из-за которой моя безопасность или безопасность будущего потомства может оказаться под ударом». Поэтому так важно следить за осанкой, состоянием кожи и общим тонусом — это сигнализирует людям, что вы здоровы;

гармония. Большая часть людей не осознает, что удовольствие от созерцания человека редко связано с правильностью черт лица. Гармония — это баланс между габитарными данными (внешностью) и подачей (стилем).

Восторг вызывает образ, который выглядит естественной и слаженной системой, где всё гармонично: голос соответствует внешности, одежда — характеру. Если в образе гармонии нет — появляется ощущение двойного дна, будто человек надел маску и пытается выдать себя за другого. Это пугает и отталкивает.

Часто проблемы с гармонией начинаются, когда человек неадекватно воспринимает себя или свои габариты. Например, резко поправился, но по привычке носит обтягивающую одежду и говорит высоким или слишком тонким голосом. Или не может принять свой возраст и в сорок остается «вечным подростком», который никак не расстанется с майкой «Титаник».

Сложнее, когда отсутствие гармонии — следствие потери внутренних опор. В поисках дополнительных ресурсов человек натягивает маску, которая то и дело сползает.

«Васе этот образ помог достичь желаемого результата, значит и мне поможет», — думает бедолага. Но нет. Вася — брутальный плечистый мужик ростом под два метра, а ты — мамина радость: мимишный и совсем не опасный. Поэтому инструменты имиджа для одних и тех же целей у вас будут разные. И если бруталам тяжело транслировать мягкость, мимишкам с трудом даются образы «серьезных людей».

Как построить гармоничный образ, если очень нужно быть серьёзным и профессиональным, а ты — юноша с «детским» типажом, рассмотрим на примере ведущего-орденоносца Григория Азаренка.

Babyface или «детский» типаж

Элайджа Вуд — представитель Babyface. Для людей «детского» типа характерны следующие признаки: коренастая фигура, неканоническая пропорция (низ туловища короче верха), акцентная часть лица — щеки, выразительные глаза, неровный румянец

Типаж влияет на то, какие характеристики, определяющие вашу компетентность и стиль межличностных отношений, подсознательно приписывают вам люди. Этот список можно расширить или скорректировать, если грамотно распорядиться своими данными.

У каждого типажа есть свои плюсы и минусы. Так, люди с «детским» типажом легче уходят от ответственности и избегают наказаний. Они быстрее продвигаются по карьерной лестнице и чаще получают помощь от посторонних людей.

С другой стороны, мужчинам-политикам и топ-руководителям детская миловидность во вред: таких людей часто считают слабохарактерными и менее компетентными. Люди с «детским» типом это понимают и бросают все силы и время, чтобы убедить людей в обратном.

Григорий Азаренок, бесспорно, самый известный представитель типажа Babyface на современном белорусском телевидении. Как и многие «братья по типажу», он совершает самую распространенную ошибку: игнорирует свою фактуру.

Верный для Babyface способ потерять гармонию и запороть работу над имиджем на старте — уйти в отрицание и делать вид, что кругленькие щечки, пухлые пальцы и неканоническая пропорция фигуры вообще не имеют к ним никакого отношения.

Допускающие эту ошибку мужчины нередко пытаются нарядиться в мачо или бруталов. И не понимают, почему в строгом костюме (или военной форме) они выглядят то как школьники на линейке, то как свидетели на сельской свадьбе образца нулевых. Ответ прост: этому типажу не идут ни классические костюмы, ни форменная одежда.

Но давайте разберем по порядку:



Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ / Григорий Юрьевич в форме мало похож на бравого солдата, хотя служил в армии и имеет звание ефрейтора

Ошибка первая: заигрывать с маскулинностью и скрывать щеки за бородой

Растительность на лице — хороший способ продемонстрировать успешно пройденный период пубертата. И правда, легкая небритость может добавить возраста и солидности. Однако для «детского» типа важно следить за состоянием бороды. Дело в том, что у представителей типажа «смазан» переход от челюстной кости к шее, а борода лишь подчеркивает эту особенность.

Из-за бороды может показаться, что шеи у человека практически нет. А рубашки с классической (тем более с высокой) стойкой только усугубляют положение. Азаренку удалось совместить сразу два промаха — подобрать неподходящую рубашку и отрастить лишнюю растительность. В итоге шея «потерялась», а лицо кажется более грузным.



Скриншот передачи «Тайные пружины политики» (телеканал СТВ), размещенный на ресурсе lenta.ru / Легкая щетина — шея на месте



Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ / Борода и классическая стойка — шеи нет

Совет: шея — важный элемент для визуального восприятия пропорций. Увы, мужчинам «детского» типа бывает сложно подобрать идеальную рубашку: то стойка слишком высокая, то воротник слишком громоздкий. Поэтому идеальным вариантом станут сшитые под вас сорочки или отказ от таковых в пользу однотонных футболок или тонких свитеров.

Ошибка вторая: носить классические костюмы

Чем сложнее фактура (а в случае, если у взрослого мужчины «детский» тип, ситуация и впрямь будет непростой), тем сложнее должна быть одежда. Речь идет не о замысловатом миксе фактур или футуристичных вещах. Нет. И в консервативном стиле можно найти небанальные решения.

Сочетание детских черт и «взрослого» костюма дает ощущение, будто одежда взята из чужого гардероба. «Отец в этом пиджаке женился, а я пойду в нем на выпускной» — история про несоответствие. Чтобы не выглядеть в классическом костюме как инородное тело, нужно немного «оживить» его крой.

Например, изменить форму лацкана или выбрать более современную модель с заметной деталировкой — отстрочкой и яркой подкладкой. (Для справки: подкладка решает, она видна в динамике и именно по ней легче всего определить стоимость всего костюма.)



Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ / Для пропорций Григория пиджак слишком короткий, а галстук — узкий

Кстати, с задачей выбора костюмов виртуозно справляется российский ведущий и представитель «детского» типажа Илья Соболев. Обратите внимание, как гармонично он смотрится в этом пиджаке.

Совет: найдите в социальных сетях хорошо одетых знаменитостей со схожим типажом внешности. Их стиль, скорее всего, результат работы профессионалов, а значит, копируя их комплекты, вам будет сложнее ошибиться. Со временем вы поймете, что из этого идет конкретно вам, и сможете легче выбирать нужную одежду.

Ошибка третья: экспериментировать с правилами элегантности

Если по какой-то причине вы убедили себя, что костюм классического кроя — именно то, что вам нужно, потрудитесь следить за тем, чтобы он сидел идеально. В случае с «детским» типажом нюансы посадки особенно заметны:

коренастая фигура требует прямых, а не зауженных брюк — плотная ткань натягивается под коленом, визуально делая нижнюю часть туловища плотнее;

внизу брюк должна быть легкая складка, а не настоящая гармошка. Неканоническая пропорция, где нижняя часть короче верхней, еще больше утрируется — и фигура становится комичной;

пиджак должен сидеть с легким запасом свободного пространства, а не натягиваться на животе в районе пуговиц. Милый круглый животик оценит ваша бабуля. С остальными придется сложнее;

ботинки должны сочетаться с цветом костюма. Это правило актуально для всех типажей и обязательно для медийных лиц — по телевизору и без этого можно увидеть много пугающего контента.



Скриншот передачи «Тайные пружины политики», телеканал СТВ

Совет: перед покупкой костюма просмотрите статьи стилистов, проиллюстрированные наглядными картинками. Так выбрать идеальную тройку будет легче.

Ошибка четвертая: непоставленная речь

Мы уже знаем, что имидж состоит не только из внешних характеристик. Важными составляющими успешного образа являются также воспитанность и умение грамотно доносить свои мысли.

В прошлом пункте я не зря затронула тему инфантильности. Инфантильность и «детскость» в имидже — родственные понятия (латинское слово infantilis переводится как «детский»).

Опасность состоит в том, что инфантильность в образе подсознательно считывается как незрелость в психоэмоциональном развитии. Большинство людей знает, что поведение инфантильного человека всегда эгоцентричное: такие люди — сложные собеседники, предпочитающие диалогу монолог. Они нередко бывают капризны и несдержанны. Конечно, наш мозг дает команду избегать с ними близких контактов. Поэтому чем «моложе» внешность, тем большим тактом и обаянием должен обладать человек, чтобы не нарваться на ярлык инфантила.

Григорию Юрьевичу, вероятно, только предстоит открыть для себя удивительный мир хороших манер. В этом видео наглядно видно, как тяжело приходится собеседнику: ему едва удается вставить слово.

Сбивчивая речь добавляет масла в огонь. Умение подбирать слова и жонглировать интонациями — ключевое оружие «детского» типа в борьбе за «взрослость». Благодаря грамотной речи можно с легкостью добавить себе очков в профессиональной области и продемонстрировать лидерские качества. Крайне важно не упускать из виду интонации: не сваливаться в излишнюю эмоциональность и не переходить на фальцет.

Совет: запишите произвольную часть бытового диалога на диктофон. Прослушивая запись, вы поймете, какие слова-паразиты проскальзывают чаще всего, где мелькают ненужные паузы, в каких моментах ваш тембр становится неприятным. Это знание — половина успеха. Несложные упражнения, которые можно найти на ютьюбе, помогут исправить ситуацию.

На чем сделать акцент при построении имиджа

Часто людей с прокачанным имиджем воспринимают как баловней судьбы: мол, им просто повезло с генами, они обладают врожденным художественным вкусом или аристократичностью. На самом деле они проделали работу над собой и увидели свои сильные стороны.

У «детского» типа такие, разумеется, тоже есть. Например:

мужчинам с Babyface удивительным образом идет стилизованная этника. Только представьте Азаренка в льняном пиджаке. А в грубой хлопковой рубашке? Лучше? Гораздо;

восточным мужчинам пойдут рубашки со стойкой, повторяющие элементы кроя национального костюма;

«детскому» типу идут кардиганы, закрывающие бедра, и «скучные» свитеры. В конце новогодних праздников можно смело отправляться по магазинам — «ваши» вещи точно не разобрали во время предпраздничного ажиотажа, да и купите вы их сейчас с хорошей скидкой;

спортивный стиль смотрится хорошо даже в солидном возрасте. Джинсы, ветровки и модные кроссовки будут смотреться гармонично и с сединой.

Конечным результатом работы над имиджем станет отнюдь не красивая картинка хорошо одетого человека. Имидж дает то, что нельзя увидеть, но можно почувствовать: харизму. Начните с простого — внимательно посмотрите на себя в зеркало.

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