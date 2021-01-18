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Учеными установлено количество пива в день, чтобы дожить до 90 лет
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах обнаружили, что мужчины, которые пили небольшое количество пива (250 мл), на 81% чаще дожили до 90 лет, чем те, кто не пил вообще.
Это касается и женщин, пьющих пиво. По мнению ученых, женщины, выпивающие 250 мл пива в день, увеличивают свои шансы отпраздновать 9 десятилетий жизни на 33 процента.
В исследовании отслеживались алкогольные привычки 5 500 человек в течение двух десятилетий. Было обнаружено, что умеренное употребление алкоголя может быть полезно для сердца, но чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным.
Профессор Пит ван ден Бранд сказал:
«Наш анализ показывает положительную связь между алкоголем и долголетием у мужчин и женщин».
При этом ученый не поощряет людей выходить и начинать пить. Он пояснил: «Результаты не должны использоваться как мотивация для начала питья».
Сэр Ян Гилмор из Британского Альянса за алкоголь и здоровье добавил: «Нет никаких доказательств того, что трезвенники должны начать делать это во имя хорошего здоровья».
Хотя исследование доставляет удовольствие любителям пива, исследования все еще находятся в зачаточном состоянии. Им нужно приложить больше усилий, чтобы доказать связь между алкоголем, здоровьем сердца и долголетием.
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В исследовании отслеживались алкогольные привычки 5 500 человек в течение двух десятилетий.
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