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«Наш анализ показывает положительную связь между алкоголем и долголетием у мужчин и женщин».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Учеными установлено количество пива в день, чтобы дожить до 90 лет В исследовании отслеживались алкогольные привычки 5 500 человек в течение двух десятилетий.

Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах обнаружили, что мужчины, которые пили небольшое количество пива (250 мл), на 81% чаще дожили до 90 лет, чем те, кто не пил вообще.Это касается и женщин, пьющих пиво. По мнению ученых, женщины, выпивающие 250 мл пива в день, увеличивают свои шансы отпраздновать 9 десятилетий жизни на 33 процента.В исследовании отслеживались алкогольные привычки 5 500 человек в течение двух десятилетий. Было обнаружено, что умеренное употребление алкоголя может быть полезно для сердца, но чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным.Профессорсказал:При этом ученый не поощряет людей выходить и начинать пить. Он пояснил: «Результаты не должны использоваться как мотивация для начала питья».Сэриз Британского Альянса за алкоголь и здоровье добавил: «Нет никаких доказательств того, что трезвенники должны начать делать это во имя хорошего здоровья».Хотя исследование доставляет удовольствие любителям пива, исследования все еще находятся в зачаточном состоянии. Им нужно приложить больше усилий, чтобы доказать связь между алкоголем, здоровьем сердца и долголетием.