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Учеными установлено количество пива в день, чтобы дожить до 90 лет

18.01.2021 19:09 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Учеными установлено количество пива в день, чтобы дожить до 90 лет
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У пива довольно плохая репутация. Различные исследования связывают употребление напитка с вздутием живота и повреждением печени. Однако оказывается, что употребление небольшого количества пива каждый день может иметь свои преимущества.

Исследователи из Маастрихтского университета в Нидерландах обнаружили, что мужчины, которые пили небольшое количество пива (250 мл), на 81% чаще дожили до 90 лет, чем те, кто не пил вообще.

Это касается и женщин, пьющих пиво. По мнению ученых, женщины, выпивающие 250 мл пива в день, увеличивают свои шансы отпраздновать 9 десятилетий жизни на 33 процента.

В исследовании отслеживались алкогольные привычки 5 500 человек в течение двух десятилетий. Было обнаружено, что умеренное употребление алкоголя может быть полезно для сердца, но чрезмерное употребление алкоголя может быть вредным.

Профессор Пит ван ден Бранд сказал:

«Наш анализ показывает положительную связь между алкоголем и долголетием у мужчин и женщин».


При этом ученый не поощряет людей выходить и начинать пить. Он пояснил: «Результаты не должны использоваться как мотивация для начала питья».

Сэр Ян Гилмор из Британского Альянса за алкоголь и здоровье добавил: «Нет никаких доказательств того, что трезвенники должны начать делать это во имя хорошего здоровья».

Хотя исследование доставляет удовольствие любителям пива, исследования все еще находятся в зачаточном состоянии. Им нужно приложить больше усилий, чтобы доказать связь между алкоголем, здоровьем сердца и долголетием.
 
 
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В исследовании отслеживались алкогольные привычки 5 500 человек в течение двух десятилетий.
 
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