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Игорь Ильяш: «Становится окончательно ясно, почему в августе 2020 года Путин решил спасти Лукашенко от краха»

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналист — об «истерической спецоперации Кремля» в отношении Алексея Навального.

— Становится окончательно ясно, почему в августе 2020 года Путин решил спасти Лукашенко от краха, — пишет Игорь Ильяш. — Нет, дело не в геополитике.

Не в желании сохранить российское влияние в Беларуси. Не в сложных стратегических расчетах. И уж тем более не в симпатиях к Лукашенко. Просто тогда Путин очень сильно испугался.

Испугался, что то же самое повторится в России. Что он увидит в центре Москвы миллион протестующих, бастующие заводы и брожение в рядах собственной номенклатуры. А Лукашенко это уловил и очень удачно сыграл на фобиях Путина.

Так появился тезис «если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия». И это сработало. И Путин до сих пор находится под властью этого страха.

В этом, кстати, большая беда любой политической аналитики. Ты пытаешься выстраивать логические цепочки, улавливать тенденции, оценивать выгоду игроков от того или иного политического шага. А по факту имеешь дело с маленьким человечком, получившим неограниченную власть и оттого страдающего неизлечимой паранойей.

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Журналист — об «истерической спецоперации Кремля» в отношении Алексея Навального.
 
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