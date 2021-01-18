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Игорь Ильяш: «Становится окончательно ясно, почему в августе 2020 года Путин решил спасти Лукашенко от краха»
18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналист — об «истерической спецоперации Кремля» в отношении Алексея Навального.
— Становится окончательно ясно, почему в августе 2020 года Путин решил спасти Лукашенко от краха, —
Не в желании сохранить российское влияние в Беларуси. Не в сложных стратегических расчетах. И уж тем более не в симпатиях к Лукашенко. Просто тогда Путин очень сильно испугался.
Испугался, что то же самое повторится в России. Что он увидит в центре Москвы миллион протестующих, бастующие заводы и брожение в рядах собственной номенклатуры. А Лукашенко это уловил и очень удачно сыграл на фобиях Путина.
Так появился тезис «если сегодня Беларусь рухнет, следующей будет Россия». И это сработало. И Путин до сих пор находится под властью этого страха.
В этом, кстати, большая беда любой политической аналитики. Ты пытаешься выстраивать логические цепочки, улавливать тенденции, оценивать выгоду игроков от того или иного политического шага. А по факту имеешь дело с маленьким человечком, получившим неограниченную власть и оттого страдающего неизлечимой паранойей.
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Игорь Ильяш: «Становится окончательно ясно, почему в августе 2020 года Путин решил спасти Лукашенко от краха»
Журналист — об «истерической спецоперации Кремля» в отношении Алексея Навального.
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