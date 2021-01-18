Протоиерей Александр Шимбалев – о силе крещенской воды и митрополите Филарете

Источник материала: Sputnik Беларусь

Заместитель председателя Синодального информационного отдела БПЦ, протоиерей Александр Шимбалев рассказал корреспонденту Sputnik о духовном значении праздника Крещения Господня и удивительных свойствах крещенской воды, а также поделился воспоминаниями о Владыке Филарете.

Почему Крещение именуют также Богоявлением

Самая древняя христианская традиция говорит нам о том, что существовал праздник – Эпифания, или Явление Христа в мир, который был посвящен воспоминанию евангельских событий – Рождества Христова, поклонения волхвов и Крещения на Иордане. В глубокой древности праздник Рождества Христова еще не имел конкретной даты, а вот для Эпифании она уже была установлена на 6 января.

Поскольку в Евангелии нет ответа, когда родился Христос, то в IV веке Церковь установила дату празднования Рождества Христова 25 декабря, рядом с днем зимнего солнцестояния. В этом есть глубокий внутренний и внешний символизм победы света над тьмой. Таким образом, праздники Рождества Христова и Крещения приходятся на один период – Богоявления, или по-гречески Теофании.

Во время Крещения Господа в водах Иордана мы видим свидетельства Бога-Отца: и голос, признающий Христа, и сошествие Духа Святого в виде голубя. Теофания - это и есть явление Бога миру.

О духовном значении праздника Крещения

Праздник Крещения тесно связан с освящением воды. Эта традиция берет начало в V веке. В богослужебных текстах упоминается о том, что "днесь вод освящается естество". То есть, освящается вся вода в мире. Но освящается не сама по себе, а именно потому, по всей земле в этот день Церковь совершает особый древний чин – Великую агиасму.

И надо сказать, что в этом таинстве воде отведено очень глубокое смысловое значение. Ведь вода у древних людей ассоциировалась с основой мироздания и использовалась для очищения и посвящения. Крещение Господа Иоанном отражает древнюю традицию очищения в воде, когда, по словам церковных писателей, Спаситель берет в ней весь грех мира на себя – так происходит восстановление всего неразрывно связанного с водной стихией физического бытия и всей твари.

Так же и при водосвятии во время крещения человека священник читает особую молитву, в которой говорится о восстановлении всего тварного мира во Христе и обновлении человеческой природы: "Ты, Владыка всех, яви эту воду водою избавления, водою освящения, очищением плоти и духа, освобождением от уз, прощением согрешений, просвещением душ, купелью возрождения, обновлением духа…". Таинство Крещения – обетование бессмертия и жизни с Богом.

О святой силе крещенской воды

Вода, освященная на Богоявление в храме, а не обычная водопроводная, набранная дома, без участия в богослужении, как считают некоторые люди, является великой святыней и поэтому обладает особыми свойствами. И в первую очередь, это свойства духовные. В молитве на освящении воды мы просим, чтобы всем, пьющим эту воду и окропляющимся ею, Господь даровал "освящение, здравие, очищение и благословение".

В православной традиции вода освящается дважды – в Крещенский Сочельник, который является также днем строгого поста (постная трапеза дозволяется только вечером) и непосредственно на само Крещение. Оба раза совершается одинаковый чин освящения, поэтому нет никакой разницы между водой, освященной накануне и в самый день праздника. Также абсолютно неважно, в каком храме взята вода. Ее святость, как и святость любого таинства, совершаемого Самим Господом, не зависят ни от совершающего его священника, ни от древности храма.

Как правильно принимать крещенскую воду

Крещенской воды нужно брать столько, сколько необходимо и помнить, что даже ее малой частью можно освящать обычную. Крещенскую воду принято принимать благоговейно, с молитвой и верой натощак. При этом важно помнить, что вода – это святыня, и ее не следует добавлять в обычную пищу и уж тем более в ванную. Эта вода не портится в течение всего года, в отличие от обычной воды, которая через некоторое время становится непригодной для питья. Впрочем, и крещенская вода может зацвести. В ней, как и в любой воде, продолжают существовать живые микроорганизмы. В таком случае ее следует вылить в непопираемое место – там, где не топчутся люди, и не стоит видеть в этом какое-то предвестие несчастий.

В день Крещения Господня, как и в любой церковный праздник, важно побывать на богослужении, подготовиться к таинствам исповеди и Причастия, чтобы соединиться со Христом, а также обратить свой взор на духовную жизнь – словом, провести праздник, как подобает христианам.

О митрополите Филарете

В эти святые рождественские дни мы переживаем тяжелую горечь утраты – уход митрополита Филарета .

Наше знакомство с ним произошло давно, еще в 1990-е годы. Так случилось, что долгое время мы были рядом – я служил в кафедральном соборе и выполнял многие его поручения. Позже Владыка Филарет назначил меня на должность руководителя отдела образования Минской епархии – и здесь мы взаимодействовали особенно тесно.

Я могу сказать, что при общении с митрополитом Филаретом, а мне приходилось видеть его при самых разных обстоятельствах, проявлялись особое благородство, смирение и доброта. Бог наделил этого человека внутренней и внешней красотой, и он был таким всегда – и в служении, и в простом ежедневном обиходе.

Вспоминается, как однажды мы вместе летали на конференцию "Бог и физическая космология" в университет Нотр-Дам в США. Это случилось вскоре после теракта в 2003, и наш путь проходил в непростых условиях – пристального досмотра и многочасовых очередях на контроль в аэропортах Парижа и Чикаго. И надо заметить, что Владыка Филарет воспринимал все происходящее совершенно спокойно – без малейшей тени недовольства, раздражения и всегда с улыбкой.

Владыка обладал удивительно тонким чувством юмора – его шутки всегда были настолько изящны и элегантны, что все окружающие люди буквально светились от общения с этим удивительным, мудрым и глубоким человеком.