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Режим Лукашенко лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
Источник материала: Хартия'97
Режим Лукашенко лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
Матчи будут перенесены из Минска.
Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом говорится на ее
Чемпионат должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.
Теперь IIHF перенесет матчи из Беларуси. Куда именно, неизвестно, однако Латвия может стать единственной страной проведения ЧМ-2021.
«Хотя Совет [IIHF] считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным», — подчеркнул президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.
Ранее основные спонсоры чемпионата Skoda и Nivea заявили, что откажутся его спонсировать, если он пройдет в Беларуси. Таким образом они выразили свое несогласие с политикой узурпатора Лукашенко и нарушением прав в стране.
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Матчи будут перенесены из Минска.
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