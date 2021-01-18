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Режим Лукашенко лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

18.01.2021 19:35 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Режим Лукашенко лишили права проведения чемпионата мира по хоккею

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  • 18.01.2021, 18:38
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Режим Лукашенко лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
иллюстрационное Фото: reuters

Матчи будут перенесены из Минска.

Международная федерация хоккея (IIHF) лишила Минск права на проведение чемпионата мира по хоккею 2021 года. Об этом говорится на ее сайте. Причина — проблемы безопасности.

Чемпионат должен был пройти с 21 мая по 6 июня в Минске и Риге.

Теперь IIHF перенесет матчи из Беларуси. Куда именно, неизвестно, однако Латвия может стать единственной страной проведения ЧМ-2021.

«Хотя Совет [IIHF] считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным», — подчеркнул президент Международной федерации хоккея на льду Рене Фазель.

Ранее основные спонсоры чемпионата Skoda и Nivea заявили, что откажутся его спонсировать, если он пройдет в Беларуси. Таким образом они выразили свое несогласие с политикой узурпатора Лукашенко и нарушением прав в стране.

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Теги: Минск
 
 
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