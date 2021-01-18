Остапчук отреагировала на перенос чемпионата мира по хоккею из Минска: «Единственное правильное решение»

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира в толкании ядра Надежда Остапчук прокомментировала решение IIHF о переносе чемпионата мира по хоккею-2021 из Минска.



Фото: Erik van Leeuwen, erki.nl

— Чемпионат мира — это праздник, а праздник мирового хоккея не может быть проведен в такой напряженной обстановке, как в Беларуси. Совет IIHF принял единственно правильное решение. Невозможно было не услышать десятки тысяч обращений наших граждан с призывом не проводить ЧМ в Минске, — заявила Остапчук.

По мнению спортсменки, «такое решение можно было принять гораздо раньше, а приезд президента Международной федерации хоккея Рене Фазеля только испортил репутацию IIHF».

— Белорусский фонд спортивной солидарности проделал огромную работу и передал международной федерации большой объем материалов с фактами и доказательствами, которых было более чем достаточно для принятия правильного решения. Но, к сожалению, личные амбиции и странные взаимоотношения с режимом господина Фазеля чуть не привели к коллапсу саму международную федерацию хоккея.