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Тихановская прокомментировала перенос чемпионата мира по хоккею из Минска

18.01.2021 19:37 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская прокомментировала решение IIHF о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска.


Фото: Телеграм-канал Светланы Тихановской

«Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради „зачистки“ города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего — и сделали это вместе.

Это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности. Они активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим.

Это победа белорусской диаспоры. Белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир IIHF и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. Они благодарили Škoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима.

Это победа международной команды Кабинета представителей, которая на каждой встрече с иностранными дипломатами говорила, как нам важна их поддержка.

Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей — это игра, и белорусы не собираются играть с преступниками.

Это наша общая победа.

Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключённых и не дать превратить нашу страну в „лагерь“. Дорогие беларусы, вместе мы вернём закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше», — приводит слова Тихановской ее телеграм-канал.

Напомним, что о переносе было объявлено сегодня. Основной причиной IIHF назвала вопросы безопасности.

 
Теги: Минск
 
 
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Светлана Тихановская прокомментировала решение IIHF о переносе чемпионата мира по хоккею из Минска.
 
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