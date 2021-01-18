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Тихановская о переносе из Минска ЧМ-2021 по хоккею: вот что происходит, когда люди объединяются

18.01.2021 19:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

«Перенос чемпионата мира по хоккею из Минска — это победа», — так прокомментировала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская решение Международной федерации хоккея (IIHF) лишить Беларусь права проводить чемпионат мира 2021 года.

 

Тихановская о переносе из Минска ЧМ-2021 по хоккею: вот что происходит, когда люди объединяются
Фото: телеграм-канал Светланы Тихановской.

 

«Сегодня совет IIHF объявил о переносе чемпионата мира по хоккею. Это победа, потому что не будет дополнительной волны репрессий ради «зачистки» города перед ЧМ. Это победа, потому что у Лукашенко не получилось сделать вид, будто у него все под контролем. Это победа, потому что белорусы добились своего — и сделали это вместе», — написала она в своем телеграм-канале.

Тихановская подчеркнула, что это победа Александры Герасимени и Фонда спортивной солидарности, которые активно работали с федерациями и ее партнерами, вели переговоры и призывали не легитимизировать проигравший выборы режим.

Это также победа белорусской диаспоры, потому что белорусы в разных странах выходили на пикеты у штаб-квартир (IIHF) и спонсоров чемпионата, помогали иностранным СМИ писать о происходящем. «Они благодарили Škoda, Nivea и Tissot за отказ спонсировать чемпионат, который служит ширмой для страшного насилия со стороны режима», — отметила Тихановская.

По ее словам, это победа и международной команды Кабинета представителей (имеются в виду представители, назначенные Тихановской в разных сферах), которая на каждой встрече с иностранными дипломатами говорила, как белорусам важна их поддержка. «Это победа каждого белоруса, который знает, что хоккей — это игра, и беларусы не собираются играть с преступниками. Это наша общая победа», — заявила Тихановская.

«Вот что происходит, когда люди объединяются. Я верю, что вместе мы способны освободить политзаключенных и не дать превратить нашу страну в «лагерь». Дорогие белорусы, вместе мы вернем закон и честные выборы. И вот тогда мы с радостью проведем чемпионат и пригласим на него всех наших международных партнеров и друзей, которых в этом году стало намного больше», — добавила Светлана Тихановская.

 
Теги: Минск
 
 
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«Перенос чемпионата мира по хоккею из Минска — это победа», — так прокомментировала экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская решение...
 
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