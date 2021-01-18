Посол ЕС Шубель на встрече в МИД Беларуси напомнил о необходимости освобождения всех политзаключенных

Состояние и перспективы отношений между Евросоюзом и Беларусью обсуждены 18 января на встрече главы представительства ЕС в Минске Дирка Шубеля и заместителя министра иностранных дел Сергея Алейника.



Дирк Шубель (справа) и Сергей Алейник. Фото: МИД РБ.

«В ходе обсуждения текущего состояния и перспектив отношений и сотрудничества между ЕС и Беларусью со ссылкой на выводы по Беларуси, принятые Советом Европейского союза 12 октября 2020 года, посол Шубель подчеркнул необходимость освобождения всех произвольно задержанных в Беларуси лиц, включая политических заключенных и работников СМИ», — сообщает пресс-служба представительства ЕС.

Шубель повторил просьбу предоставить дипломатам ЕС доступ в учреждения лишения свободы, в том числе чтобы посетить блогера Игоря Лосика, заключенного под стражу 25 июня 2020 года и голодающего в знак протеста последние 34 дня.

В свою очередь пресс-служба МИД в сообщении о встрече отметила, что были обсуждены состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Беларусью и ЕС. «Белорусской стороной был отмечен неконструктивный характер введенных Европейским союзом ограничительных мер в отношении Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц. Подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства», — говорится в пресс-релизе.

Белорусские правозащитники признали политзаключенными 187 человек. Сегодня таковыми были признаны журналист и медиаменеджер Андрей Александров и его девушка Ирина Злобина, задержанные 12 января как подозреваемые по делу, возбужденному по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

14 января в офисе БелаПАН, где Александров в 2014—2018 годах работал заместителем директора, прошел обыск. Изъята часть техники и носителей информации. В постановлении на обыск также фигурировала ст. 293 УК (массовые беспорядки).

15 января в МВД заявили, что Александров и Злобина подозреваются в финансировании протестной деятельности. По словам замминистра внутренних дел Геннадия Казакевича, они с августа 2020 года занимались финансированием лиц, принимавших участие в массовых беспорядках и иных протестных акциях на территории города Минска, в том числе путем оплаты штрафов, возмещения содержания в ЦИП и ИВС и так далее.