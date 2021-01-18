В «Новой Боровой» милиция 3 дня составляет списки жильцов с личными данными. В МВД рассказали зачем

Источник материала: Onliner

Жители «Новой Боровой» в эти дни невольно ощутили себя преступниками и обитателями деструктивного гетто. По их словам, представители органов уже три дня составляют поквартирный список жильцов, достают жировки из почтовых ящиков (видимо, чтобы с ними свериться), а людям с флагами на окнах, которые не открыли дверь по звонку, отключают свет в щитках, чтобы «выкурить» из квартиры. Во многих подъездах милиция опрашивает всех входящих и выходящих: интересуется не только именами жильцов, но и телефонами, местом работы, номерами автомобилей, наличием видеорегистратора. Все это длится уже 3 дня, силовики уезжают только после 20 часов, а утром приезжают вновь. В МВД говорят, что данные мероприятия проводятся во всех новостройках Минского района. Но юрист ставит под сомнение законность формирования такой базы данных, а отключение света в щитках называет произволом.





Поначалу казалось, что милицию интересуют только жильцы с флагами в окнах. У дверей таких квартир силовики проводят часы напролет, ожидая, что им откроют. Если жильцы не открывают дверь, некоторые сотрудники «выкуривают» их другими способами. Например, отключают свет в щитке, чтобы вынудить выйти в тамбур.

— Мы не открывали сначала, но они были очень настойчивы, — говорит Юлия, хозяйка квартиры в «Новой Боровой». — Отключили свет, затем вчетвером полтора часа стояли под дверью. Стемнело, детям стало страшно, есть пришла пора — решили открыть. Минут 40 майор уголовного розыска оформлял протокол по 23.34, изъял два флага, вынес предупреждение. Только на нас 4 сотрудника потратили 2 часа.

Юлия предоставила Onliner видео, где сотрудник органов говорит, что ничем ее не обидел. А в ответ на возмущение о выключенном свете объясняет свои мотивы так:

«Надо ж было вас как-то выманить, я же не стал вам выпиливать дверь».

— На соседей давят через родственников: милиция обзванивает сестер и родителей с посылом: «Скажите вашим родственникам, чтоб сняли символику, а то будем выносить дверь», — утверждает Юлия.

Но этим странность милицейских рейдов не исчерпываются. Если поначалу силовиков интересовали только квартиры с флагами, то потом начался поквартирный опрос всех подряд.





— Во многих подъездах на первых этажах стоят силовики и переписывают всех жильцов, которые входят и выходят, — рассказывают жители района. — Хотят узнать фамилию, имя, телефон, место работы, номер авто. Если отказываешься называть личные данные — требуют номер квартиры. Милиционеров настолько много, что их возят целыми бусами. Мы с женой шли и со словами «У нас уже спрашивали» прошли мимо. Они вдогонку спросили, из какой мы квартиры. Я сказал, что мы уже говорили их коллегам, что воздержались от ответов.

«Поначалу мы думали, что ходят 2—3 патруля, но теперь понимаем, что их очень много. Это стало понятно, когда соседи в чате начали одновременно сбрасывать скриншоты со своих камер».





— При встрече я спросил, можно ли отказаться отвечать на вопросы и зачем вообще их задают? Мне ответили, что информация якобы нужна на случай, если соседи будут жаловаться на жильцов, — продолжает житель района.

Кроме того, по словам людей, милиция активно исследует жировки местных жителей. Возможно для того, чтобы свериться со своими списками.





Комментарий МВД

Onliner обратился за комментарием в пресс-службу УВД по Минской области, в юрисдикцию которой входит «Новая Боровая». Вот что рассказал официальный представитель ведомства Сергей Чеботарев:

— Сейчас у нас в Минском районе проводится специальное комплексное мероприятие «Правопорядок». Не только в «Новой Боровой», но и в Копище, Колодищах. Мероприятие плановое, проводится в новых домах и новых районах, которые только застроились и информации по которым особо нет. Это поквартирный обход, который совершают участковые, знакомятся с жильцами, отрабатывают иностранных граждан, проживающих на территории Минского района. Они формируют опросные листы, уточняют, кто проживает в квартире, и прочие данные, после чего информация вносится в электронный журнал административного участка. Эти журналы ведутся по всей республике, данную информацию использует участковый в своей работе. Кроме того, в рамках СКМ «Правопорядок» проводится проверка наличия оружия и условий его хранения, проверка личного транспорта, проверка осужденных на «домашнюю химию». Помимо этого, участковые проводят беседы в связи с участившимися случаями кибермошенничества.





— А зачем им данные о месте работы, номере телефона, автомобиля, наличии регистратора?

— А как участковому дозвониться до человека, если ему понадобится это сделать? Участковый собирает все данные, он должен ими владеть.

— Жилец имеет право отказаться предоставлять данную информацию?

— Принудить его не могут, но участковый все равно будет собирать эту информацию в других источниках.

— Нам сообщили, что там работают не только участковые, но и сотрудники уголовного розыска.

— Там могут быть работники криминальной милиции, но они присутствуют по другим причинам: наркоконтроль и прочее.

— Имеет ли милиционер право отключить свет в квартире, в которой, по его мнению, находится административный правонарушитель?

— Не готов прокомментировать. Это уже вопрос правового поля.





Комментарий юриста: «Вызывает сомнения законность сбора персональной информации»

Поскольку вопросы правового поля в милиции не комментируют, за ответом мы обратились к адвокату Сергею Зикрацкому.

— Информация о том, кто где проживает и какое оружие хранит, и так есть у правоохранительных органов, — говорит юрист. — Они могут получить ее на законных основаниях без поквартирного опроса. Одно дело, когда участковый приходит познакомиться с жильцами своего района. Поквартирный опрос, анкетирование — это совсем другое мероприятие. Ведь они не просто интересуются, кто проживает в квартире. Им нужны номера телефонов, автомобилей, данные о трудоустройстве. То есть идет сбор персональной информации.

Мы исходим из того, что деятельность сотрудников внутренних органов регулируется рядом нормативно-правовых актов, — продолжает рассуждать Сергей Зикрацкий. — Если у них есть основания полагать, что совершено какое-то правонарушение или преступление, они могут провести поквартирный опрос граждан. То есть пройти по квартирам и задать вопросы, указав, в какой связи они ими интересуются.

«Для сбора таких данных нужны веские основания. Поэтому в данном случае лично у меня вызывает сомнения сам факт законности сбора такой информации. Они могут поинтересоваться вашим телефоном, номером автомобиля и местом работы, но вы имеете полное право не отвечать. Что касается отключения света в щитке — это вообще произвол».





Если сотрудники органов намерены попасть в помещение, где, как они предполагают, совершено преступление, они могут даже сломать дверь. Но если речь об административном правонарушении (не буду комментировать сам факт привлечения к ответственности по 23.34 КоАП за вывешивание флага в окне собственной квартиры), милиционеру нужно зафиксировать факт правонарушения (сфотографировать) и опросить лиц, которые могут быть к нему причастны (вызвать их повесткой на опрос в милицию). Но выуживать людей из квартиры путем создания им дискомфортных условий проживания — не предусмотрено законодательством. Закон не предусматривает такого способа коммуницирования с возможным правонарушителем.