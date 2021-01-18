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Навального взяли под стражу на 30 суток прямо в отделе полиции
Источник материала: Партизан
Политика Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии, заключили под стражу на 30 суток.
Суд состоялся прямо в отделении полиции, куда Навального привезли из Шереметьево, а адвокаты узнали о нем за минуту до начала заседания,
фото: Reuters
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Политика Алексея Навального, который накануне вернулся из Германии, заключили под стражу на 30 суток.
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