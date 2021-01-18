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Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею
Источник материала: Партизан
Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом
Уточняется, что решение было принято на заседании совета Международной федерации хоккея (IIHF), посвященном этому вопросу. Где теперь пройдут игры первенства — не сообщается.
Изначально планировалось, что турнир пройдет в Беларуси и Латвии с 21 мая по 6 июня 2021 года.
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Беларусь лишили права проведения чемпионата мира по хоккею. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на неназванный источник.
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