Российско-белорусские учения «Запад 2021» пройдут в сентябре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Российско-белорусские совместные военные учения «Запад 2021» пройдут с 10 по 16 сентября. Об этом министр обороны Беларуси Виктор Хренин доложил сегодня Александру Лукашенко.

«То, что будем проводить учения – мы с президентом России давно приняли это решение. Для меня это символично, потому что, еще будучи молодым офицером, мне пришлось принимать участие в одном из таких учений советских Вооруженных сил в Витебской области по отработке новых методов ведения войны. Ознакомившись с замыслом и нюансами проведения этих учений, я вижу, насколько армия изменилась, вооруженные силы, насколько мы продвинулись вперед», – отметил Лукашенко.

Учения планируют провести на территории Беларуси и России. Основной сценарий маневров – эскалация военно-политической обстановки условного государства. В ходе учений отработают применение совместных штурмовых групп. Также военные эксперты дадут оценку новой и модернизированной технике, которая сейчас находится на вооружении.

В качестве наблюдателей на учения планируют пригласить в том числе и представителей стран Запада.