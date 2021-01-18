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В Барановичском районе посреди поля обнаружили замерзшего мужчину

18.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Барановичском районе посреди поля обнаружили замерзшего мужчину

Посреди поля в Барановичском районе был найден замерзший мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного комитета по Брестской области Дмитрия Иванюка.

Инцидент произошел 17 января недалеко от деревни Полонка. Утро мужчину в снегу обнаружила местная жительница. Об этом она сразу же сообщила в МЧС. Вслед за спасателями на место приехали медики. Однако спасти пострадавшего не удалось. Примерно в 10:50 мужчина 1969 года рождения умер.

Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Предполагается, что смерть наступила в результате переохлаждения. Для установления точной причины назначена судмедэкспертиза.

Фото: БЕЛТА

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Посреди поля в Барановичском районе был найден замерзший мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного...
 
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