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В Барановичском районе посреди поля обнаружили замерзшего мужчину
Источник материала: ОНТ
Посреди поля в Барановичском районе был найден замерзший мужчина. Об этом
Инцидент произошел 17 января недалеко от деревни Полонка. Утро мужчину в снегу обнаружила местная жительница. Об этом она сразу же сообщила в МЧС. Вслед за спасателями на место приехали медики. Однако спасти пострадавшего не удалось. Примерно в 10:50 мужчина 1969 года рождения умер.
Признаков насильственной смерти не было обнаружено. Предполагается, что смерть наступила в результате переохлаждения. Для установления точной причины назначена судмедэкспертиза.
Фото: БЕЛТА
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Посреди поля в Барановичском районе был найден замерзший мужчина. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на официального представителя управления Следственного...
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