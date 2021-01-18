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IIHF пала под давлением: ЧМ по хоккею из Беларуси перенесен
Источник материала: ОНТ
На недавней
Но действия зарубежных игроков, предпринимаемые вокруг проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси, были направлены именно на разъединение. В итоге IIHF пала под давлением политических сил некоторых стран – ЧМ-2021 переносят из Минска.
Примечательно, что в Беларуси к подобному повороту были готовы. Об этом говорил Александр Лукашенко,
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