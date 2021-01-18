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IIHF пала под давлением: ЧМ по хоккею из Беларуси перенесен

18.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

IIHF пала под давлением: ЧМ по хоккею из Беларуси перенесен

На недавней встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем стороны сошлись во мнении, что спорт должен не разъединять, а объединять народы, он должен быть вне политики, насколько это возможно.

Но действия зарубежных игроков, предпринимаемые вокруг проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси, были направлены именно на разъединение. В итоге IIHF пала под давлением политических сил некоторых стран – ЧМ-2021 переносят из Минска.

Примечательно, что в Беларуси к подобному повороту были готовы. Об этом говорил Александр Лукашенко, отметив, что «если выдержат они давление со стороны своих же политиков – мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране». Увы, не выдержали.

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Теги: Минск
 
 
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На недавней встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем стороны сошлись во мнении, что спорт должен...
 
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