IIHF пала под давлением: ЧМ по хоккею из Беларуси перенесен

Источник материала: ОНТ

На недавней встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем стороны сошлись во мнении, что спорт должен не разъединять, а объединять народы, он должен быть вне политики, насколько это возможно.

Но действия зарубежных игроков, предпринимаемые вокруг проведения чемпионата мира по хоккею в Беларуси, были направлены именно на разъединение. В итоге IIHF пала под давлением политических сил некоторых стран – ЧМ-2021 переносят из Минска.

Примечательно, что в Беларуси к подобному повороту были готовы. Об этом говорил Александр Лукашенко, отметив , что «если выдержат они давление со стороны своих же политиков – мы проведем красивый спортивный праздник в нашей стране». Увы, не выдержали.

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