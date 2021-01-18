ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек

18.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек

В Гудермесском районе Чечни (Россия) при столкновении двух легковых машин пострадали девять человек, среди них четверо детей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на УГИБДД при МВД по республике.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу в Гудермесе.

Уточняется, что перевозка несовершеннолетних проводилась в нарушение требований ПДД. Двое из пострадавших детей находились на руках матери.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Гудермесском районе Чечни (Россия) при столкновении двух легковых машин пострадали девять человек, среди них четверо детей. Об этом информирует РИА «Новости» со...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by