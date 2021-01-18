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В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек
Источник материала: ОНТ
В Гудермесском районе Чечни (Россия) при столкновении двух легковых машин пострадали девять человек, среди них четверо детей. Об этом
Все пострадавшие были госпитализированы в больницу в Гудермесе.
Уточняется, что перевозка несовершеннолетних проводилась в нарушение требований ПДД. Двое из пострадавших детей находились на руках матери.
Фото: РИА Новости / Павел Лисицын
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В Гудермесском районе Чечни (Россия) при столкновении двух легковых машин пострадали девять человек, среди них четверо детей. Об этом информирует РИА «Новости» со...
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