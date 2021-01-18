В Чечне четверо детей пострадали при столкновении легковушек

Источник материала: ОНТ

В Гудермесском районе Чечни (Россия) при столкновении двух легковых машин пострадали девять человек, среди них четверо детей. Об этом информирует РИА «Новости» со ссылкой на УГИБДД при МВД по республике.

Все пострадавшие были госпитализированы в больницу в Гудермесе.

Уточняется, что перевозка несовершеннолетних проводилась в нарушение требований ПДД. Двое из пострадавших детей находились на руках матери.

Фото: РИА Новости / Павел Лисицын

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