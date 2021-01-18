За выходные в Минске на несанкционированных акциях задержаны 30 человек

Источник материала: ОНТ

Минске на несанкционированных акциях задержаны 30 человек" class="one-news__figure-img">

В Минске 16-17 января на несанкционированных акциях задержаны 30 человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома.

Задержанные помещены в изолятор временного содержания.

Правоохранители отметили, что продолжается работа по поиску остальных граждан, принимавших участие в акциях.

Фото: БЕЛТА

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