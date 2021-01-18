|
За выходные в Минске на несанкционированных акциях задержаны 30 человек
Источник материала: ОНТМинске на несанкционированных акциях задержаны 30 человек" class="one-news__figure-img">
В Минске 16-17 января на несанкционированных акциях задержаны 30 человек. Об этом
Задержанные помещены в изолятор временного содержания.
Правоохранители отметили, что продолжается работа по поиску остальных граждан, принимавших участие в акциях.
Фото: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске 16-17 января на несанкционированных акциях задержаны 30 человек. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на ГУВД Мингорисполкома. Задержанные помещены в изолятор...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)