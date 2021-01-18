Для вернувшего потерянный кошелек честного бездомного собрали $45 тысяч

Источник материала: ОНТ

Жительница Калифорнии (США) собрала $45 тысяч для бездомного, нашедшего и вернувшего ей потерянный кошелек. Историю рассказывает Unilad.

В начале декабря 2020 года Эвелин Топпер забыла в кафе кошелек. Женщина вспоминает, что в нем были деньги, банковские карты, кредитки, карта медстрахования. На следующий день американке позвонил незнакомый мужчина, представившийся Шоном Карри. Он признался, что является бездомным. Шон нашел кошелек женщины на помойке. Он решил вернуть находку хозяйке, так как оставить кошелек себе Карри не позволяла совесть.

Топпер решила отблагодарить честного мужчину и начала сбор денег на краудфандинговой платформе GoFundMe. За десять дней было собрано свыше 45 тысяч долларов. По планам, средства будут потрачены на жилье для Карри.

Фото: NBC Bay Area

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