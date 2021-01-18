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НХЛ: упорный поединок провели «Вашингтон» и «Питсбург»
Источник материала: ОНТ
В Национальной хоккейной лиге упорный поединок провели «Вашингтон» и «Питсбург».
Основное время матча завершилось вничью – 3:3. Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу и отдал одну голевую передачу. В овертайме победитель также не был выявлен. А в серии буллитов сильнее были хоккеисты «Питсбурга»: победу «пингвинам» принёс нападающий Джейк Гюнтцель. А «Флорида» была сильнее «Чикаго» – 5:2. Напомним, в ночь с 19 на 20 января «Нью-Джерси» с белорусским нападающим Егором Шаранговичем в составе сыграет с «Нью-Йорк Рейнджерс».
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В Национальной хоккейной лиге упорный поединок провели «Вашингтон» и «Питсбург». Основное время матча завершилось вничью – 3:3. Нападающий «Вашингтона» Александр...
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