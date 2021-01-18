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Мужчина в Бресте за один вечер напал на двух девушек. Одну из них он ранил ножом
Источник материала: ОНТ
Брестчанин напал на 18-летнюю и 16-летнюю девушек. Возбуждено уголовное дело,
Инцидент произошел 16 января. На автозаправке к наряду Департамента охраны МВД подбежала 18-летняя девушка и заявила о нападении. По ее словам, на Варшавском шоссе неизвестный закрыл ей ладонью рот и начал избивать. Но девушке удалось вырваться и убежать.
Милиционеры быстро выбыли на место происшествия и по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Бреста. После оказалось, что он был причастен к еще одному нападению.
В тот же вечер на улице Сальникова он ранил ножом в шею 16-летнюю девушку и отобрал у нее сумку. Школьницу госпитализировали.
Возбуждены уголовные дела за разбой и хулиганство. Фигурант находится в ИВС. Известно, что в момент совершения преступлений он был пьян. Ранее он не раз привлекался к уголовной и административной ответственности.
Фото: Global Look Press/ZUMA
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Брестчанин напал на 18-летнюю и 16-летнюю девушек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Инцидент произошел 16...
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