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Мужчина в Бресте за один вечер напал на двух девушек. Одну из них он ранил ножом

18.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Мужчина в Бресте за один вечер напал на двух девушек. Одну из них он ранил ножом

Брестчанин напал на 18-летнюю и 16-летнюю девушек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой.

Инцидент произошел 16 января. На автозаправке к наряду Департамента охраны МВД подбежала 18-летняя девушка и заявила о нападении. По ее словам, на Варшавском шоссе неизвестный закрыл ей ладонью рот и начал избивать. Но девушке удалось вырваться и убежать.

Милиционеры быстро выбыли на место происшествия и по приметам задержали подозреваемого. Им оказался 33-летний житель Бреста. После оказалось, что он был причастен к еще одному нападению.

В тот же вечер на улице Сальникова он ранил ножом в шею 16-летнюю девушку и отобрал у нее сумку. Школьницу госпитализировали.

Возбуждены уголовные дела за разбой и хулиганство. Фигурант находится в ИВС. Известно, что в момент совершения преступлений он был пьян. Ранее он не раз привлекался к уголовной и административной ответственности.

Фото: Global Look Press/ZUMA

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Теги: Брест
 
 
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Брестчанин напал на 18-летнюю и 16-летнюю девушек. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале пресс-секретаря МВД Ольги Чемодановой. Инцидент произошел 16...
 
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