Дональд Трамп намерен помиловать около 100 человек в последний день президентства

Источник материала: ОНТ

Президент США Дональд Трамп намерен 19 января объявить о помиловании порядка 100 человек. Об этом информирует CNN.

Уточняется, что изначально Трамп должен был помиловать две группы людей: одну в конце прошлой недели и вторую 19 января. Но процедура импичмента Трампа вынудила его приостановить процесс рассмотрения прошений о помиловании.

19 января станет для Трампа последним полным рабочим днем на посту главы США.

Фото: Peter Noble/Legion Media

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