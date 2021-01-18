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Дональд Трамп намерен помиловать около 100 человек в последний день президентства
Источник материала: ОНТ
Президент США Дональд Трамп намерен 19 января объявить о помиловании порядка 100 человек. Об этом
Уточняется, что изначально Трамп должен был помиловать две группы людей: одну в конце прошлой недели и вторую 19 января. Но
19 января станет для Трампа последним полным рабочим днем на посту главы США.
Фото: Peter Noble/Legion Media
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Президент США Дональд Трамп намерен 19 января объявить о помиловании порядка 100 человек. Об этом информирует CNN. Уточняется, что изначально Трамп должен был...
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