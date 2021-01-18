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В Польше уровень загрязнения воздуха в 13 раз превышает норму
Источник материала: ОНТ
Польшу накрыл смог, в некоторых частях страны уровень загрязнения воздуха превысил норму в 13 раз, информирует
Все дело в погоде. Температура в некоторых регионах опустилась до -20°C, из-за чего дома стали сильнее отапливать. Причем для обогрева используют уголь и другие виды твердого топлива, которые вызывают сильное загрязнение воздуха.
Например, в Варшаве норма концентрации твердых мелких частиц превышена в 5-6 раз. На окраинах и в окрестностях столицы уровень загрязнения воздуха в 13 раз выше нормы.
Медики советуют избегать проветривания квартир и долгого пребывания на улице. В зоне риска – пожилые люди и дети.
Фото: БЕЛТА
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Польшу накрыл смог, в некоторых частях страны уровень загрязнения воздуха превысил норму в 13 раз, информирует Metrowarszawa. Все дело в погоде. Температура в некоторых...
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