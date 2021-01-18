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Пограничники пресекли попытку ввоза в Беларусь боеприпасов и наркотиков
Источник материала: ОНТ
Марихуана и патроны были обнаружены в машине, перевозимой через границу на автовозе. Об этом
Автовоз пересекал белорусско-литовскую границу 18 января. В прицепе-лафете грузового автомобиля находилось восемь легковых машин. В багажнике одной из легковушек пограничники обнаружили две упаковки с марихуаной и 55 патронов различной маркировки.
Произошедшему дадут правовую оценку после необходимых экспертиз.
Фото: ГПК
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Марихуана и патроны были обнаружены в машине, перевозимой через границу на автовозе. Об этом информирует пресс-служба Гродненской пограничной группы. Автовоз...
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