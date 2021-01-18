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Прогноз погоды на 19 ноября: сильный мороз сохранится
Источник материала: ОНТ
В прошедшие сутки в Беларуси наблюдалась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10–18 градусов ниже климатической нормы. В начале недели морозная погода сохранится, но со среды температура будет постепенно повышаться.
19 января погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, по периферии которой продолжит поступать холодный воздух с Арктики. Мороз сохранится.
Во вторник ожидается переменная облачность. Ночью и утром местами небольшой снег, днём преимущественно без осадков. Влажность до 80%. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет расти.
В 8:00 температура воздуха составит от -19°C по северо-востоку до -22°C по юго-западу. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 3–5 градусов прохладнее.
В середине дня столбики термометров достигнут отметки – от -14°C по Витебской области до -11°C – по Брестской.
К вечеру температура немного понизится – от -16°C в северных районах до -19°C – в южных.
В среду на большей части страны продолжится влияние холодной воздушной массы, а в юго-западных районах ожидается ослабление морозов. Облачно с прояснениями ночью по Брестской и Гродненской областям, днем на большей части пройдет кратковременный снег, слабая метель; днем по юго-западу мокрый снег, возможен дождь, местами гололед. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер южной четверти умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -16…-23°C, при прояснениях до -26°C, по юго-западу -9…-15°C; максимальная днем -6…-13°C, по юго-западу -5…+1°C.
В дальнейшем потепление продолжится.
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В прошедшие сутки в Беларуси наблюдалась очень холодная погода со среднесуточной температурой воздуха на 10–18 градусов ниже климатической нормы. В начале недели...
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