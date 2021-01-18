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На станции метро «Немига» сработала пожарная сигнализация
Источник материала: ОНТ
В Минске на станции метро «Немига» сработала пожарная сигнализация, сообщили в официальном аккаунте
По последней информации, произошло оплавление изоляции электропроводки в вентиляционной камере. Пострадавших нет.
Фото БЕЛТА
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В Минске на станции метро «Немига» сработала пожарная сигнализация, сообщили в официальном аккаунте Twitter МЧС. По последней информации, произошло оплавление...
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