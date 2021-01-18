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Как правильно купаться в проруби на Крещение? 7 правил, которые помогут сохранить здоровье

18.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как правильно купаться в проруби на Крещение? 7 правил, которые помогут сохранить здоровье

19 января верующие отмечают Крещение Господне – христианский праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. По сложившейся традиции в этот морозный день нужно трижды окунуться в купель с ледяной водой. 

Какие правила необходимо соблюдать, чтобы сделать экстремальное купание безопасным? Рассказываем!

 

1. Для крещенского омовения выбирайте только согласованные места, рядом с которыми организовано дежурство спасателей. 

2. Перед погружением проверьте артериальное давление, разогрейте кожные покровы и немного побудьте на воздухе. Ни в коем случае не ныряйте в прорубь головой вперед, иначе можно получить резкий спазм сосудов мозга и потерять сознание. Первыми в воду опускаются ноги. Погружение должно быть по возможности плавным.

3. Не задерживайтесь в воде более 1 минуты, иначе вы можете переохладиться.

4. При выходе из купели придерживайтесь за поручни или воспользуйтесь помощью окружающих. Насухо вытритесь полотенцем, наденьте теплую одежду, зайдите в помещение и выпейте согревающий напиток – чай или кофе. Не употребляйте алкоголь!

5. Для купания берите с собой свободную одежду, ведь она поможет быстро согреться (например, откажите от обтягивающих джинсов – их как минимум будет сложно натянуть после погружения). 

Маленький совет: до входа в купель сложите вещи в том порядке, в котором будете надевать их после.

6. Перед купанием нужно хорошо покушать. На холоде организм быстрее сжигает калории, а зайти в воду на голодный желудок будет намного тяжелее.

7. Категорически запрещено купаться в проруби людям с острыми респираторно-вирусными заболеваниями, а также находящимся в лихорадочном или алкогольном состоянии. Не следует погружаться в ледяную воду людям с заболеваниями сердечно-сосудистой и центральной нервной системы, а также хроническими заболеваниями мочеполовой систем, дыхательных путей, ЖКТ, носоглотки и щитовидной железы. Не рекомендуют также купаться детям, беременным и пожилым людям. 

Перед погружением лучше посоветуйтесь со своим врачом, нет ли у вас медицинских противопоказаний.


Чем же полезны крещенские купания?

Закаливание 

Многие решают окунуться в том числе и в оздоровительных целях. По данным исследований, купание в ледяной воде стимулирует иммунитет. Погружение в прорубь – это, безусловно, стресс. Но после такой «стрессовой» ситуации организм становится более устойчив к болезням. Люди, которые постоянно практикуют закаливание, реже болеют, а некоторые даже утверждают, что после регулярных погружений исчезают и некоторые симптомы хронических заболеваний.

Укрепление сосудов 

Внезапный холод заставляет кровь быстро приливать к коже. Соответственно в момент погружения капилляры, вены и артерии усиленно работают, что улучшает циркуляцию крови.

Счастье 

После купания многие отмечают резкое поднятие настроения. Дело в том, что надпочечники в стрессовой для организма ситуации начинают вырабатывать эндорфины – гормоны счастья.

Сжигание калорий 

Во время погружения организм тратит очень много энергии, чтобы сохранить тепло. Недостаток энергии наше тело берет из жировых отложений, тем самым сжигая их. 


Фото: Pinterest

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19 января верующие отмечают Крещение Господне – христианский праздник в честь крещения Иисуса Христа в реке Иордан. По сложившейся традиции в этот морозный день...
 
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