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В Испании изъяли более двух тонн кокаина
Источник материала: ОНТ
Правоохранители Испании пресекли незаконную деятельность группировки, занимающейся крупными поставками наркотиков. Об этом
Полиция Испании изъяла свыше двух тонн кокаина. 12 человек были задержаны в ходе операции. Расследование дела продолжалось более года.
Наркотики были обнаружены в одном из контейнеров, которые ввезли в порт Альхесираса из Парагвая. Кокаин был спрятан среди угля.
Фото: РИА Новости / Джорди Бойшареу
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Правоохранители Испании пресекли незаконную деятельность группировки, занимающейся крупными поставками наркотиков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
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