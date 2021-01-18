ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Испании изъяли более двух тонн кокаина

18.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Испании изъяли более двух тонн кокаина

Правоохранители Испании пресекли незаконную деятельность группировки, занимающейся крупными поставками наркотиков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз национальной полиции королевства.

Полиция Испании изъяла свыше двух тонн кокаина. 12 человек были задержаны в ходе операции. Расследование дела продолжалось более года.

Наркотики были обнаружены в одном из контейнеров, которые ввезли в порт Альхесираса из Парагвая. Кокаин был спрятан среди угля.

Фото: РИА Новости / Джорди Бойшареу

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правоохранители Испании пресекли незаконную деятельность группировки, занимающейся крупными поставками наркотиков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by