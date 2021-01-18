В Испании изъяли более двух тонн кокаина

Источник материала: ОНТ

Правоохранители Испании пресекли незаконную деятельность группировки, занимающейся крупными поставками наркотиков. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-релиз национальной полиции королевства.

Полиция Испании изъяла свыше двух тонн кокаина. 12 человек были задержаны в ходе операции. Расследование дела продолжалось более года.

Наркотики были обнаружены в одном из контейнеров, которые ввезли в порт Альхесираса из Парагвая. Кокаин был спрятан среди угля.

Фото: РИА Новости / Джорди Бойшареу

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