Футболисты «Атлетика» обыграли «Барселону» в матче за Суперкубок Испании

Источник материала: ОНТ

Футболисты «Атлетика» из Бильбао обыграли в матче за Суперкубок Испании «Барселону» со счётом 3:2.

Встреча была примечательна необычным эпизодом. Впервые за 753 игры в составе «Барселоны» аргентинский нападающий Лионель Месси получил красную карточку. 33-летний форвард на 121-й минуте матча ударил соперника сзади по голове. После просмотра ВАР судья принял решение удалить с поля капитана «Барселоны». Для «Атлетика» это уже третья победа в Суперкубке в истории.

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