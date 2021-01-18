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Футболисты «Атлетика» обыграли «Барселону» в матче за Суперкубок Испании
Источник материала: ОНТ
Футболисты «Атлетика» из Бильбао обыграли в матче за Суперкубок Испании «Барселону» со счётом 3:2.
Встреча была примечательна необычным эпизодом. Впервые за 753 игры в составе «Барселоны» аргентинский нападающий Лионель Месси получил красную карточку. 33-летний форвард на 121-й минуте матча ударил соперника сзади по голове. После просмотра ВАР судья принял решение удалить с поля капитана «Барселоны». Для «Атлетика» это уже третья победа в Суперкубке в истории.
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Футболисты «Атлетика» из Бильбао обыграли в матче за Суперкубок Испании «Барселону» со счётом 3:2. Встреча была примечательна необычным эпизодом. Впервые за 753 игры...
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