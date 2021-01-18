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Стало известно, когда начнется масштабный выпуск второй российской вакцины «Эпиваккорона»

18.01.2021 20:05 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стало известно, когда начнется масштабный выпуск второй российской вакцины «Эпиваккорона»

Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» против COVID-19 начнется в феврале 2021 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве, передает ТАСС.

Еще одна российская вакцина «Ковивак» центра им. Чумакова будет выпущена в гражданский оборот со второй половины марта.

По словам Голиковой, клинические исследования подтвердили безопасность и низкую реактогенность данной вакцины.

Фото: © Дмитрий Рогулин/ТАСС

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Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» против COVID-19 начнется в феврале 2021 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в...
 
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