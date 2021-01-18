|
Стало известно, когда начнется масштабный выпуск второй российской вакцины «Эпиваккорона»
Источник материала: ОНТ
Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» против COVID-19 начнется в феврале 2021 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в правительстве,
Еще одна российская вакцина «Ковивак» центра им. Чумакова будет выпущена в гражданский оборот со второй половины марта.
По словам Голиковой, клинические исследования подтвердили безопасность и низкую реактогенность данной вакцины.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Масштабный выпуск вакцины «Эпиваккорона» против COVID-19 начнется в феврале 2021 года. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова на брифинге в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)