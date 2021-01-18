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Заслуженный тренер России об отмене ЧМ по хоккею в Минске: «Это чистой воды политика»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Таково официальное заявление Международной федерации хоккея, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причина – по соображениям безопасности.
К сожалению, который раз приходится констатировать: спорт давно уже инструмент политического давления на отдельные страны.
Новость последних дней: два крупных спонсора отказываются финансировать соревнования в случае их проведения в Беларуси. Но они ли повлияли на окончательное решение организаторов?
Владимир Плющев, заслуженный тренер России:
Считаю, такие крупные соревнования, которые ждет народ, бойкотировать смысла нет. А вот тех спонсоров, которые в последние дни нанесли по Минску решающий удар, и россиянам, и тем более белорусам необходимо вычеркнуть из своей жизни.
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Новости Беларуси. Минск лишился права на проведение чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Таково официальное заявление Международной федерации хоккея, сообщили в...
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