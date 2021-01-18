Павел Латушко - о переносе ЧМ по хоккею из Минска: «События в Беларуси - это уже не политика»

Источник материала: Tut.by

Павел Латушко вслед за Светланой Тихановской высказался о переносе чемпионата мира по хоккею из Беларуси.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

«Говорят, что спорт вне политики, но события в Беларуси — это уже не политика. В нашей стране стоит исторический вопрос для поколений белорусов о соблюдении прав и свобод человека. Когда на улицах Минска и других городов Беларуси власти убивают и издеваются над людьми — разве это политика?!

Перенос ЧМ по хоккею из Минска — реакция на массовые репрессии и только вина режима в том, что принято это решение. Спортивный мир и спортивное сообщество сделало свой выбор в пользу правды и выступило против насилия. Спасибо за поддержку белорусов. Это важный шаг и еще один сигнал диктаторскому режиму — хватит. Никто не хочет ни играть, ни даже находиться рядом с преступной диктатурой.

Уверен, что белоруские болельщики еще не раз будут радоваться большим международным соревнованиям в новой Беларуси», — написал Павел Латушко.