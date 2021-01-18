Алесь Беляцкий об отмене ЧМ-2021 в Минске: спорт не должен использоваться для улучшения имиджа диктатуры

Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий прокомментировал решение об отмене чемпионата мира по хоккею в Минске.



Алесь Беляцкий. Фото: https://t.me/viasna96.

«В последние месяцы Лукашенко развязал беспрецедентный уровень репрессий против белорусского народа, — отметил Беляцкий, комментарий которого публикует телеграм-канал лишенного регистрации правозащитного центра «Весна». — Миллионы белорусов протестовали против фальсификации президентских выборов и призвали к демократическим переменам. Я рад отметить, что эти грубые нарушения прав человека в Беларуси не остались незамеченными международным сообществом. Принято решение отменить чемпионат мира по хоккею в Беларуси. Это отличное решение, которое нанесет удар по самоуважению диктатора и покажет, что ситуация с правами человека в Беларуси не игнорируется в Европе».

«Все диктаторы на этом примере должны четко понимать, что спорт не делается грязными руками, и спорт не будет использоваться для улучшения имиджа отвратительной диктатуры», — добавил Беляцкий.

Решение лишить Беларусь права проводить ЧМ-2021 года было принято советом Международной федерации хоккея 18 января в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля» федерации.