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Алесь Беляцкий об отмене ЧМ-2021 в Минске: спорт не должен использоваться для улучшения имиджа диктатуры
Источник материала: Навiны
Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий прокомментировал
«В последние месяцы Лукашенко развязал беспрецедентный уровень репрессий против белорусского народа, — отметил Беляцкий, комментарий которого
«Все диктаторы на этом примере должны четко понимать, что спорт не делается грязными руками, и спорт не будет использоваться для улучшения имиджа отвратительной диктатуры», — добавил Беляцкий.
Решение лишить Беларусь права проводить ЧМ-2021 года было принято советом Международной федерации хоккея 18 января в связи с «вопросами безопасности, которые находятся вне контроля» федерации.
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Алесь Беляцкий об отмене ЧМ-2021 в Минске: спорт не должен использоваться для улучшения имиджа диктатуры
Председатель правозащитного центра «Весна» Алесь Беляцкий прокомментировал решение об отмене чемпионата мира по хоккею в Минске.
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