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Пиво от Месси: Александр Гутор наконец получил посылку от Лионеля Месси

18.01.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусский голкипер солигорского "Шахтера" Александр Гутор получил пиво от одного из лучших футболистов всех времен нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.


Фото: instagram.com/hutar


Под конец 2020 года Месси побил рекорд Пеле по голам за один клуб. В активе знаменитого бразильца 643 гола за "Сантос", у Лео в декабре стало 644.

Компания Budweiser решила по такому случаю отправить по бутылке пива каждому вратарю, пропускавшему от форварда "Барселоны". Всего напиток получили 160 вратарей, в том числе Гутор.

Легендарного футболиста с великим достижением! За твое здоровье, Лео Месси! — написал Гутор в Инстаграме.
 
 
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Белорусский голкипер солигорского "Шахтера" Александр Гутор получил пиво от одного из лучших футболистов всех времен нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
 
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