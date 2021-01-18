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Санкции в отношении Беларуси еще будут

18.01.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Европейского союза в Беларуси Дирком Шубелем.

Так, стало известно о том, что основной темой для разговора являются санкции, которые Евросоюз намерен ввести в отношении Республики Беларусь и отдельных лиц, пишет belnovosti.by



Об этом встрече сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел страны. На встрече обсуждены состояние и перспективы сотрудничества между Беларусью и Европейским союзом.

По словам Алейника, характер введенных в отношении Беларуси ЕС санкций является неконструктивным. В данном случае речь идет об ограничительных мерах, которые коснулись Республики Беларусь, ее физических и юридических лиц.

Во время встреча также была подчеркнута заинтересованность в развитии взаимодействия с ЕС на принципах взаимного уважения и добрососедства, как это было раньше до развития событий, которые наблюдаются сейчас в Беларуси.

Напомним, Евросоюз ввел санкции в отношении республики из-за массовых акций протеста, которые подавляются сотрудниками правоохранительных органов.

Фото: МИД
 
 
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Заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Алейник встретился с послом Европейского союза в Беларуси Дирком Шубелем.
 
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