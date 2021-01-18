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Глава IIHF Фазель прокомментировал отмену матчей ЧМ-2021 в Минске

18.01.2021 20:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил разочарование в связи с тем, что обстоятельства не позволяют Беларуси принять матчи чемпионата мира-2021.

"Очень прискорбно, что пришлось отменить совместную заявку Минска и Риги", - приводит слова Фазеля пресс-служба IIHF.

"Мы пытались способствовать тому, чтобы использовать чемпионат мира в качестве инструмента для примирения, чтобы помочь решить социально-политические проблемы, происходящие в Беларуси", - отметил глава федерации.

"И хотя Совет (IIHF) считает, что чемпионат мира не должен использоваться для политической пропаганды какой-либо стороной, он признал, что проведение этого мероприятия в Минске было бы неуместным, когда есть более серьезные проблемы", - подчеркнул он, добавив, что "безопасность команд, зрителей и официальных лиц должна быть в приоритете".

В понедельник IIHF объявила о невозможности проведения матчей ЧМ-2021 в Минске, пишет interfax.by

В Беларуси с 9 августа продолжаются акции протеста несогласных с итогами выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий этот пост с 1994 года.

Одним из вопросов, который инициировала белорусская оппозиция, был перенос ЧМ по хоккею из Минска. Предполагалось, что он пройдет в Латвии и Беларуси с 21 мая по 6 июня 2021 года.
 
Теги: Минск
 
 
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Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель выразил разочарование в связи с тем, что обстоятельства не позволяют Беларуси принять матчи чемпионата...
 
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