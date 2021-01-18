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Столтенберг: Не России решать, кто будет членом НАТО

18.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Столтенберг: Не России решать, кто будет членом НАТО

  • 18.01.2021, 20:26
Столтенберг: Не России решать, кто будет членом НАТО
Йенс Столтенберг
Фото: Reuters

Россия не имеет права даже пытаться повлиять на процесс вступления какого-либо государства в НАТО.

Россия не имеет права решать, какое государство может вступить в Североатлантический Альянс, а какое нет. Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг напомнил 18 января, общаясь по видеосвязи с участниками научной конференции, которая транслировалась в YouTube на канале НАТО, передает gordonua.com.

"У России нет права даже пытаться вмешиваться, блокировать или останавливать членство суверенного государства в НАТО", – подчеркнул он.

Такие решения должны принимать само государство и союзники по НАТО, сказал Столтенберг.

"Для меня ставить под вопрос право суверенного государства решать свое собственное будущее – это почти провокация. Это как бы вновь принять [разделение мира на] сферы влияния, принять, что большие страны имеют своего рода влияние над соседями. Я не хочу жить в таком мире, потому что я родом из маленькой страны, которая соседствует с большой страной. Если мы примем, что большие страны могут решать, что могут или не могут делать малые соседи, тогда мы вернемся в старые времена. Мы не хотим такого мира. Нам нужен мир, который строится на правилах, на уважении для наций, независимо от размера вооруженных сил, экономик или чего угодно. Это – фундаментально, и если мы начнем в отношении этого искать компромиссы, то мы будем на очень опасном пути к месту, в котором мы не хотим оказаться", – подчеркнул генсек.

Он продолжил, что Грузия хочет быть членом НАТО, и "не России это остановить".

"Будет или нет Грузия членом – это решать Грузии и союзникам, и только им. Потому что все остальное будет посягательством на суверенные права суверенного независимого государства. [...] То, что [Россия] сделала, нарушая территориальную целостность и независимость Грузии – неприемлемо. То же самое касается, конечно, и Украины: незаконная аннексия Крыма, дестабилизация Донбасса на востоке Украины нарушает фундаментальные принципы, благодаря которым мы создаем мирный и стабильный мир", – добавил Столтенберг.

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