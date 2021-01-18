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Латвия предлагает ввести санкции против России из-за ареста Навального

18.01.2021 20:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Латвия предлагает ввести санкции против России из-за ареста Навального

  • 18.01.2021, 20:06
Латвия предлагает ввести санкции против России из-за ареста Навального

Глава МИД Латвии считает, что Совет Европы должен должен вмешаться в ситуацию с арестом политика.

Латвия обвинила Москву в нарушении международных обязательств из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии в Россию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

"Несправедливый суд в Москве арестовал Алексея Навального на 30 дней. Россия снова нарушает свои международные обязательства, Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться, мы также должны обсудить это в Совете по иностранным делам ЕС и ввести новые санкции против России", – написал он.

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Глава МИД Латвии считает, что Совет Европы должен должен вмешаться в ситуацию с арестом политика.
 
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