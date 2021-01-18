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Латвия предлагает ввести санкции против России из-за ареста Навального
Источник материала: Хартия'97
Латвия предлагает ввести санкции против России из-за ареста Навального
Глава МИД Латвии считает, что Совет Европы должен должен вмешаться в ситуацию с арестом политика.
Латвия обвинила Москву в нарушении международных обязательств из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии в Россию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.
"Несправедливый суд в Москве арестовал Алексея Навального на 30 дней. Россия снова нарушает свои международные обязательства, Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться, мы также должны обсудить это в Совете по иностранным делам ЕС и ввести новые санкции против России", – написал он.
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Глава МИД Латвии считает, что Совет Европы должен должен вмешаться в ситуацию с арестом политика.
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