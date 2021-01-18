Источник материала: Хартия'97

Латвия предлагает ввести санкции против России из-за ареста Навального 18.01.2021, 20:06

Глава МИД Латвии считает, что Совет Европы должен должен вмешаться в ситуацию с арестом политика.

Латвия обвинила Москву в нарушении международных обязательств из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального после его возвращения из Германии в Россию. Об этом говорится в заявлении министра иностранных дел Латвии Эдгарса Ринкевичса в Twitter.

Kangaroo court in #Moscow just arrested Alexei @navalny for 30 days. #Russia is again violating its international obligations, #Latvia calls on @coe & relevant international organisations to interfere, we also must discuss this in EU FAC & initiate new sanctions against #Russia — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) January 18, 2021

"Несправедливый суд в Москве арестовал Алексея Навального на 30 дней. Россия снова нарушает свои международные обязательства, Латвия призывает Совет Европы и соответствующие международные организации вмешаться, мы также должны обсудить это в Совете по иностранным делам ЕС и ввести новые санкции против России", – написал он.

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