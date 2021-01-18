Источник материала: Хартия'97

В США обнаружили заброшенную коллекцию автомобилей 2 18.01.2021, 19:52

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Фото: barnfinds.com

Машины были выпущены с 1962 по 1978 год.

В Калифорнии (США) в поле нашли настоящую коллекцию старых машин. Как сообщает Barnfinds, большинство из них находится в очень плохом состоянии — у машин проржавевшие кузовы и выбитые стекла. Всего необычная коллекция насчитывает 12 машин, которые были выпущены с 1962 по 1978 год. Все они на данный момент выставлены на продажу, передает РБК .

Самым старым автомобилем из этой коллекции стал грузовик Dodge D100. Цену на этот автомобиль продавец пока не обнародовал. В свою очередь, Mercury Meteor Station Wagon 1963 года оказался наилучшим образом сохранившейся машиной из коллекции. Автомобиль оценивается в 4500 долларов. Семиместная машина комплектуется бензиновым мотором V8, который работает совместно с двухступенчатой автоматической коробкой передач.

Хардтоп Dodge Polara 1965 года находится в относительно хорошем состоянии и стоит 8 000 долларов. Дешевле всего продавец оценил грузовик Dodge D400 — 800 долларов. Также в коллекции числится Plymouth 70-х годов, который ранее являлся полицейским автомобилем.

В прошлом году в Северной Каролине (США) обнаружили заброшенный дилерский центр компании AMC. На уже заросшей территории автосалона по-прежнему хранятся более сотни американский классических автомобилей. Большинство машин уже покрылись ржавчиной, но при желании их все еще можно купить.



Фото: barnfinds.com



Фото: barnfinds.com



Фото: barnfinds.com



Фото: barnfinds.com

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