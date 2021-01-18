Навальный призвал сторонников: выходите на улицы — не за меня, за свое будущее

Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу. Обращение опубликовано в ютьюб-канале «Навальный Live» после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД арестовал Навального.





«Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее».

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что штабы Навального «немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января».

Навального арестовали по требованию Федеральной службы исполнения наказаний, которая добивается того, чтобы политику заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» в связи с «уклонением от контроля» инспекции.

Навального задержали 17 января после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым ядом из группы «Новичок». После задержания его доставили в отдел полиции в Химках, где прошло заседание суда, на котором политика арестовали.