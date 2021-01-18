ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Навальный призвал сторонников: выходите на улицы — не за меня, за свое будущее

18.01.2021 20:57 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу. Обращение опубликовано в ютьюб-канале «Навальный Live» после того, как Химкинский городской суд на выездном заседании в ОВД арестовал Навального.

Навальный призвал сторонников: выходите на улицы — не за меня, за свое будущее

«Чего боится эта жаба, сидящая на трубе? Чего боятся эти бункерные воры больше всего? Вы сами отлично знаете. Выхода людей на улицы. Потому что эта та вещь, тот политический фактор, который нельзя игнорировать. Он самый главный, самый важный. Это суть политики. Поэтому не бойтесь — выходите на улицы. Выходите не за меня, выходите за себя, за свое будущее».

Руководитель сети региональных штабов Алексея Навального Леонид Волков сообщил в твиттере, что штабы Навального «немедленно начинают подготовку к большим митингам по всей стране 23 января».

Навального арестовали по требованию Федеральной службы исполнения наказаний, которая добивается того, чтобы политику заменили условный срок на реальный по делу «Ив Роше» в связи с «уклонением от контроля» инспекции.

Навального задержали 17 января после того, как он вернулся в Россию из Германии, где лечился после отравления боевым ядом из группы «Новичок». После задержания его доставили в отдел полиции в Химках, где прошло заседание суда, на котором политика арестовали.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политик Алексей Навальный выпустил видеообращение, в котором призвал своих сторонников выходить на улицу.
 
Новости дня
Новости разные
 
Пиво от Месси: Александр Гутор наконец получил посылку от Лионеля Месси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by