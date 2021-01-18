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«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

18.01.2021 21:03 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В Оберхофе был завершен шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».  

О его итогах расскажет Ирина Петыш.

Программу шестого этапа Кубка мира по биатлону открыли спринтерские гонки, равных в которых не было норвежцам. Победу у парней одержал лидер Кубка мира Йоханнес Бё, у девушек сильнейшей была Тириль Экхофф. Лучшей из наших стала Динара Алимбекова – 12 место.

«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

15 января стало настоящим разочарованием для поклонников белорусской команды: наши парни показали 16-е время дня в эстафете. С учетом конкурентоспособности четверки этот результат неудовлетворительный.

«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Но 16 января в женской эстафете белоруски завоевали серебро. Ставка тренеров сработала: Ирина Кривко стала отличной забойщицей, передав эстафету шестой. Динара Алимбекова компенсировала неидеальную стрельбу отличным ходом по дистанции. А одна из быстрейших биатлонисток Кубка мира Анна Сола наконец справилась с огневой подготовкой  и закончила свой этап на первой промежуточной позиции.

Теперь все зависело от Елены Кручинкиной. Чемпионка Европы, которая до 16 января ни разу не поднималась на пьедестал Кубка мира, с нервами совладала. Первую лежку отработала на 5 из 5, а после двух промахов на стойке собралась и закрыла все мишени следующими пятью выстрелами.

«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Догнать сверхточную немку Франциску Пройс не удалось, но Елена не подпустила к себе олимпийскую чемпионку Ханну Оберг и удержала серебро для команды.

Для наших стреляющих лыжниц это первый эстафетный пьедестал после золота Олимпиады-2018.

Также стоит отметить, что белорусская четверка стала самой быстрой на дистанции.

«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Динара Алимбекова, призер этапов Кубка мира по биатлону:
На самом деле мы очень молодая команда и хотелось уже давно показать такой хороший результат, потому что девочки в команде очень сильные, но не всегда получалось справляться со стрельбой. Сегодня мы проделали хорошую работу, не ошибались так много на огневом рубеже. Очень довольны, что получилось показать то, на что мы готовы в данный момент.

«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

Закрывали программу соревнований два масс-старта, в каждом из которых приняли участие белорусы. Так, Сергей Бочарников стал 21-м, уступив 1 минуту 25 секунд победителю Тарьею Бё из Норвегии.

«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе

В женской гонке нас представляли сразу две спортсменки. В итоге Динара Алимбекова стала 13-я, Елена Кручинкина – 26-я. Первой же финишировала француженка Жюли Симон.

На этом  Оберхоф все, дальше Антхольц. Первая гонка пройдет уже 21 января.

Люди в материале: Ирина Петыш, Йоханнес Бё, Тириль Экхофф, Динара Алимбекова, Ирина Кривко, Анна Сола, Елена Кручинкина, Франциска Пройс, Ханна Оберг, Сергей Бочарников, Тарьей Бё, Жюли Симон

 
 
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В Оберхофе был завершен шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».   О его итогах расскажет Ирина Петыш. Программу шестого этапа Кубка...
 
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