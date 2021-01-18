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«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Источник материала: СТВ
В Оберхофе был завершен шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Программу шестого этапа Кубка мира по биатлону открыли спринтерские гонки, равных в которых не было норвежцам. Победу у парней одержал лидер Кубка мира Йоханнес Бё, у девушек сильнейшей была Тириль Экхофф. Лучшей из наших стала Динара Алимбекова – 12 место.
15 января стало настоящим разочарованием для поклонников белорусской команды: наши парни показали 16-е время дня в эстафете. С учетом конкурентоспособности четверки этот результат неудовлетворительный.
Но 16 января в женской эстафете белоруски завоевали серебро. Ставка тренеров сработала: Ирина Кривко стала отличной забойщицей, передав эстафету шестой. Динара Алимбекова компенсировала неидеальную стрельбу отличным ходом по дистанции. А одна из быстрейших биатлонисток Кубка мира Анна Сола наконец справилась с огневой подготовкой и закончила свой этап на первой промежуточной позиции.
Теперь все зависело от Елены Кручинкиной. Чемпионка Европы, которая до 16 января ни разу не поднималась на пьедестал Кубка мира, с нервами совладала. Первую лежку отработала на 5 из 5, а после двух промахов на стойке собралась и закрыла все мишени следующими пятью выстрелами.
Догнать сверхточную немку Франциску Пройс не удалось, но Елена не подпустила к себе олимпийскую чемпионку Ханну Оберг и удержала серебро для команды.
Также стоит отметить, что белорусская четверка стала самой быстрой на дистанции.
Динара Алимбекова, призер этапов Кубка мира по биатлону:
Закрывали программу соревнований два масс-старта, в каждом из которых приняли участие белорусы. Так, Сергей Бочарников стал 21-м, уступив 1 минуту 25 секунд победителю Тарьею Бё из Норвегии.
В женской гонке нас представляли сразу две спортсменки. В итоге Динара Алимбекова стала 13-я, Елена Кручинкина – 26-я. Первой же финишировала француженка Жюли Симон.
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«Хотелось уже давно показать такой хороший результат». Как для белорусов прошёл этап Кубка мира по биатлону в Оберхофе
В Оберхофе был завершен шестой этап Кубка мира по биатлону, сообщили в программе «СТВ-Спорт». О его итогах расскажет Ирина Петыш. Программу шестого этапа Кубка...
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