ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

18.01.2021 21:03 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Горячие пески Саудовской Аравии они сменили на суровые белорусские морозы. Команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась в Беларусь после соревнований «Дакар-2021», сообщили в программе «СТВ-Спорт».   

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

Большую семью пилотов, штурманов, механиков, слесарей и техников в Национальном аэропорту ждали представители завода, близкие и родные. Несмотря на то, что в 2021-м без подиума, встречали делегацию по-чемпионски.  

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

В нынешнем «Дакаре» огромное число сходов: из 44 стартовавших грузовиков до финиша добрались лишь 20. В их числе и белорусский экипаж Алексея Вишневского. Завершив первый этап на 17-й позиции, Алексей планомерно подбирался к позициям повыше, коллекционируя заезды на подиумы. По итогу в общем зачете наш пилот финишировал шестым, уступив победителю – российскому «КАМАЗ-мастеру» – 2 часа 16 минут. Это лучшее достижение Алексея за все годы участия.  

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Не ожидали своего темпа, мы не знали, как поведут себя соперники, потому что в условиях жесткой пандемии в этом году у нас не было соревнований, сравниться с темпом конкурентов мы не могли никак. Но в целом, когда мы проехали первый этап, поняли, что мы конкурентоспособны с Сергеем, мы боролись до конца.

Я не сказал бы, что он был самым трудным «Дакаром», но, вы видите, значит он был непростой, если из 42 грузовиков только 20 финишировали.    

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

Еще один белорусский экипаж под управлением неоднократного призера «Дакара» Сергея Вязовича отлично начал нынешний ралли-рейд, выиграв пролог и заняв первое и третье места на этапах. Но развить успех не получилось. Экипаж столкнулся с техническими проблемами на четвертом и пятом отрезках. В грузовике Вязовича случились проблемы с автоматической коробкой передач. Эта поломка привела к снятию экипажа после пятого этапа гонки.  

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Этот год однозначно прорыв в плане технического оснащения – это наша конструкция автомобиля и также выступление Алексея Вишневского. Мы можем теперь четко понимать, что та работа, которую мы проделали в течение пяти лет, про которую мы всегда говорили, что хотели бы иметь, как и соперник, ровные по силе, по скорости экипажи. На сегодня два экипажа таких у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных.     

Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»

Самая престижная ралли-гонка проходит уже в 43-й раз. Во второй раз в своей истории гонщики соревнуются в Саудовской Аравии. В этом году экипажи преодолели 4767 километров по песчаным и каменистым участкам.  

Люди в материале: Алексей Вишневский, Сергей Вязович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Горячие пески Саудовской Аравии они сменили на суровые белорусские морозы. Команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась в Беларусь после соревнований...
 
Новости дня
Новости разные
 
Дело «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру. Подробности нашумевшей криминальной истории
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

17.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
18.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by