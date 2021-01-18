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Сергей Вязович: «На сегодня два экипажа у нас есть, которые смогут теперь бороться на равных»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Горячие пески Саудовской Аравии они сменили на суровые белорусские морозы. Команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась в Беларусь после соревнований «Дакар-2021», сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Большую семью пилотов, штурманов, механиков, слесарей и техников в Национальном аэропорту ждали представители завода, близкие и родные. Несмотря на то, что в 2021-м без подиума, встречали делегацию по-чемпионски.
В нынешнем «Дакаре» огромное число сходов: из 44 стартовавших грузовиков до финиша добрались лишь 20. В их числе и белорусский экипаж Алексея Вишневского. Завершив первый этап на 17-й позиции, Алексей планомерно подбирался к позициям повыше, коллекционируя заезды на подиумы. По итогу в общем зачете наш пилот финишировал шестым, уступив победителю – российскому «КАМАЗ-мастеру» – 2 часа 16 минут. Это лучшее достижение Алексея за все годы участия.
Алексей Вишневский, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Я не сказал бы, что он был самым трудным «Дакаром», но, вы видите, значит он был непростой, если из 42 грузовиков только 20 финишировали.
Еще один белорусский экипаж под управлением неоднократного призера «Дакара» Сергея Вязовича отлично начал нынешний ралли-рейд, выиграв пролог и заняв первое и третье места на этапах. Но развить успех не получилось. Экипаж столкнулся с техническими проблемами на четвертом и пятом отрезках. В грузовике Вязовича случились проблемы с автоматической коробкой передач. Эта поломка привела к снятию экипажа после пятого этапа гонки.
Сергей Вязович, пилот команды «МАЗ-СПОРТавто»:
Самая престижная ралли-гонка проходит уже в 43-й раз. Во второй раз в своей истории гонщики соревнуются в Саудовской Аравии. В этом году экипажи преодолели 4767 километров по песчаным и каменистым участкам.
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Новости Беларуси. Горячие пески Саудовской Аравии они сменили на суровые белорусские морозы. Команда «МАЗ-СПОРТавто» вернулась в Беларусь после соревнований...
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