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Дело «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру. Подробности нашумевшей криминальной истории
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Оно уже претендует на звание самого громкого экономического преступления в истории суверенной Беларуси. Восемь фигурантов, взятки на миллионы долларов и изощренная криминальная схема «отмывания» денег.
Фигурантов дела, прошумевшего на всю страну, задержали летом 2020-го. Экс-главе правления банка Виктору Бабарико и шестерым его заместителям предъявили серьезные обвинения – получение взяток и «отмывание» денег. Отвечать перед законом предстоит и партнеру по опасному бизнесу – учредителю нашумевшего «Активлизинга» Виктору Кобяку.
Ему вменяется дача взятки в крупном размере. Интересно, что все участники сложносплетенной криминальной паутины свою вину признали. Исключение – организатор преступного сценария Виктор Бабарико.
Это очные ставки экс-босса с когда-то подчиненными. Один за одним бывшие замы признавали свою вину и раскрывали новые подробности уголовной парадигмы. Кого, когда и зачем банковский руководитель Виктор Бабарико заставлял передавать «откаты» и брать взятки?
Компания «ПриватЛизинг», которая то и дело всплывает в признательных монологах – важное звено преступной цепи. Известно, что в 2006-м бизнес на предоставлении финансовых услуг решили построить предприниматели Алексей Геращенко и Андрей Харланович. Конкурировать на рынке лизинговых услуг было куда проще под крылом «своего» банка. Ведь успех торговли в рассрочку заключается в выгодных условиях кредитования. И такие условия «ПриватЛизингу» предложил Бабарико. За отдельную, нескромную плату.
Дмитрий Кузьмич, обвиняемый, заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»:
Алексей Задойко, обвиняемый, ранее первый заместитель председателя правления «Белгазпромбанка»:
Деньги, полученные с «откатов», обвиняемые «отмывали» через фирмы-кошельки и офшорные юрисдикции. Это и мешало правоохранителям быстро вскрыть преступную схему. Предварительное расследование завершилось в конце 2020 года. В октябре материалы дела для ознакомления предъявили обвиняемым и их адвокатам. Известно, что все участники преступной схемы, за исключением Бабарико, согласились с обвинением и не требовали дополнительного расследования.
18 января уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передали в Генпрокуратуру для дальнейшего направления в суд. Отметим, мера пресечения для фигурантов не изменилась: семеро из них находятся под стражей (в том числе Виктор Бабарико), еще один – под домашним арестом.
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Новости Беларуси. Уголовное дело в отношении топ-менеджеров «Белгазпромбанка» передано в Генпрокуратуру для направления в суд, сообщили в программе Новости «24...
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