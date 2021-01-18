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Правозащитники признали политзаключенными журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину

18.01.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В совместном заявлении правозащитные организации подчеркивают: «деятельность Андрея Александрова и Ирины Злобиной является добровольной и благотворительной по оказанию помощи жертвам массовых политических репрессий в стране и по сути своей является правозащитной».

Правозащитники признали политзаключенными журналиста Андрея Александрова и его девушку Ирину Злобину

Андрей Александров

Представители белорусских правозащитных организаций обращают внимание:

сбор добровольных пожертвований граждан, а также представителей белорусской зарубежной диаспоры и помощь в оплате штрафов лицам, которые были привлечены к административной ответственности только за факт участия в мирных собраниях и реализацию гарантированных Конституцией Беларуси и международными нормами права в области прав человека свобод мирных собраний и выражения мнения, не имеет ничего общего с финансированием какой бы ни было противоправной деятельности и, соответственно, не является преступлением.

В заявлении правозащитников отмечается: квалификация таких действий Андрея Александрова и Ирины Злобиной как уголовного преступления по ч. 2 ст. 342 УК является явно натянутой и манипулятивной.

Правозащитные организации считают преследование Александрова и Злобиной со стороны властей политически мотивированным, направленным на прекращение их деятельности по помощи жертвам политических репрессий, а их самих политическими заключенными.

Правозащитники требуют их немедленного освобождения из-под стражи и прекращения уголовного преследования в отношении них. Также правозащитный центр «Весна», «Белорусский Хельсинкский комитет», Центр правовой трансформации Lawtrend, Белорусский документационный центр и другие организации требуют немедленного освобождения всех политзаключенных и прекращения политических репрессий в стране.

 
 
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